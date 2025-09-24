Кремъл днес отхвърли коментара на американския президент Доналд Тръмп, който описа Русия като "хартиен тигър", и заяви, че президентът Владимир Путин оценява усилията му за решаване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е мечка, а не тигър, "но няма такова нещо като хартиена мечка".

"Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне, готовността на Тръмп да работим заедно за намиране на решение", добави Песков.

Той уточни, че няма конкретни планове за нов телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, но такъв може да бъде организиран във всеки един момент.

Русия продължава специалната си военна операция, за да гарантира спокойно настояще и бъдеще на поколенията, които идват след днешното, заяви още говорителят на Кремъл.

"Продължаваме нашата специална военна операция, за да можем да обезпечим нашите интереси и да постигнем онези цели, които върховният главнокомандващ и президент на нашата страна (Владимир) Путин постави от самото начало. И правим това и за настоящето на нашата страна, и за бъдещето на нашата страна, и за много поколения напред", каза той.

Песков заяви, че руският държавен глава многократно е предлагал да бъде решена първопричината за конфликта в Украйна, но САЩ и Европа са давали еднозначен отрицателен отговор.

"Той (Владимир Путин) предлагаше това на американците - преди администрацията на (Джо) Байдън и дори преди Байдън - той предложи и на (Барак) Обама. Спомняме си, че това беше през 2007 г. Предлагаше на всички, предлагаше на целия свят. Но чухме твърди откази от страна на американците да говорят по тази тема", подчерта говорителят на Кремъл. 

ИЗБРАНО
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки) Лайф
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки)
41280
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
14842
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата Бизнес
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата
8333
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
13114
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град Impressio
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град
2702
България се превръща в новата любима дестинация на турските пенсионери Trip
България се превръща в новата любима дестинация на турските пенсионери
1596
Домашни овесени сандвич бисквитки с ванилов крем Вкусотии
Домашни овесени сандвич бисквитки с ванилов крем
263
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
1061