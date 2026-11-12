Москва твърди, че Вашингтон е подкрепил предложението за съвместна хуманитарна мисия в град Константиновка.Предвижда се и нов кръг преговори с участието на европейски представители

2086 Снимка: АР/БТА

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Кремъл определи като ползотворни разговорите между руския президент Владимир Путин и специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва. Според руската страна американските представители са подкрепили предложението на Путин за съвместна хуманитарна мисия в град Константиновка в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Засега обаче подкрепата за инициативата е обявена от Кремъл, без отделно официално потвърждение от Вашингтон.

Съветникът на руския президент по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Путин ще продължи обсъжданията за Украйна с американския си колега Доналд Тръмп по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън по-късно този месец.

По думите му преките преговори между Русия и Украйна, възобновени тази седмица в Абу Даби след деветмесечна пауза, също ще продължат. Междувременно американският специален пратеник Стив Уиткоф съобщи, че е договорен нов кръг преговори за Украйна, в който се предвижда да участват и европейски представители. Засега не са уточнени датата и мястото на срещата.

Ушаков посочи, че Москва е заявила ясно пред американските пратеници позицията си, че НАТО не бива да се разширява повече. Той изрази надежда европейските държави да подкрепят разговорите за изграждане на нова архитектура на сигурност в Европа.

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От своя страна Джаред Къшнър заяви в ефира на руската телевизионна програма "Вести", че президентът Доналд Тръмп е решен да постигне прекратяване на войната в Украйна и че двете страни отделят значително внимание на този въпрос.

Къшнър подчерта и значението на хуманитарните инициативи, които според него могат да допринесат за укрепването на доверието в преговорния процес.

По време на срещата Путин е предложил на американските представители организирането на съвместна хуманитарна мисия в Константиновка. Инициативата може да следва модела на операцията, проведена в края на миналия месец в контролирания от руските сили украински град Олешки. Предложението предвижда да бъде осигурена възможност за евакуация на цивилното население, както и предоставяне на хуманитарна помощ на жителите, които предпочетат да останат.

Засега не са обявени конкретни срокове за осъществяването на мисията, механизмът за нейното провеждане или гаранциите за безопасността на участниците. Не е ясно и дали украинските власти са дали съгласие за подобна операция.

Украинският президент Володимир Зеленски също даде положителна оценка на преговорите в Абу Даби, като ги определи като "конструктивни и доста съдържателни". По думите му сред обсъжданите въпроси са били освобождаването на военнопленници, гаранциите за сигурността на Украйна и възможните стъпки за намаляване на напрежението.

След двудневните разговори Зеленски заяви, че Киев се надява да постигне конкретни резултати за прекратяване на войната до края на годината, но предупреди, че много ще зависи от начина, по който Вашингтон води преговорите с Москва. Украинският президент изрази надежда американските пратеници да се върнат от срещата си с Путин с конкретни предложения.

Един от резултатите от преговорите в Абу Даби е принципната договореност за мащабна размяна на военнопленници между Русия и Украйна. Въпреки това остават сериозни разногласия по ключови въпроси, включително за териториите и бъдещите гаранции за сигурност.

Междувременно стана ясно, че по време на двудневните преговори в Абу Даби руската страна е заявила, че не е упълномощена да обсъжда деескалация в Черно море или прекратяване на атаките срещу енергийните системи. Това съобщи украинското издание "Правда", като цитира изказването на Зеленски в Дъблин.

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