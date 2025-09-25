2249 Снимка:Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/БТА

Кремъл отговори на Тръмп и отхвърли всичките му констатации една по една - за способността на Киев да си върне териториите, завзети от Москва, за икономическите проблеми на Русия след санкциите, за твърдението, че войната на РФ е безцелна и че тя воюва като "хартиен тигър". Позицията на руските власти формулира подробно говорителят на президента Дмитрий Песков.

Твърдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви прессекретарят на Путин, цитиран от ТАСС.

"Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават", каза Песков. "Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза", подчерта говорителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена.

Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел - да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.

"Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност", опонира Песков и на друго от твърденията на Тръмп, цитира го БТА.

Според него президентът на САЩ е сравнил Русия с "хартиен тигър" под влиянието на срещата си с Владимир Зеленски.

Той все пак предположи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още се стреми да работи за постигането на мир в Украйна, предаде Ройтерс.

"Всъщност, виждаме различна риторика, която идва от Вашингтон. Засега изхождаме от това, че Вашингтон запазва политическата си воля, а президентът Тръмп запазва политическата си воля да продължи да полага усилия за мирно уреждане на конфликта в Украйна", заяви Песков, цитиран от ТАСС. Той добави, че изявленията на Вашингтон за последствия за Русия, в случай че тя откаже добросъвестни преговори, не противоречат на декларираното желание на САЩ да реши конфликта в Украйна по дипломатически път.

Прессекретарят на Кремъл заяви, че Русия ще продължи да отстоява интересите си в украинския конфликт, говорейки за перспективите за уреждане на конфликта в контекста на новите изявления на Тръмп.

"Руската страна, като цяло, и президентът Путин, в частност, високо ценят политическата воля на президента Тръмп да продължи да съдейства за търсенето на пътища за мирно уреждане", отбеляза Песков.

Говорителят на Путин също така отбеляза, че възстановяването на отношенията между Русия и САЩ върви много по-бавно, отколкото би искала Москва. Песков каза пред репортери, че Кремъл би искал да ускори работата по премахване на "дразнителите" в двустранните отношения, и заяви, че има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат в интерес и на двете страни.

"Ексцентрична истерия" нарече Песков твърденията, че военната авиация на Русия е нарушила въздушното пространство на други страни, и ги определи като неоснователни и недоказани.

Говорителят на Кремъл отхвърли да са налице и затруднения пред руската икономика заради санкциите, както отбеляза и американският президент.

Той отбеляза, че Москва вече е чувала, че руската икономика ще се срине, че "Русия ще бъде разкъсана на парчета" и т. н.

"Чухме това многократно от Вашингтон, чухме го от европейските столици. Но вече мина доста време. Икономиката на Русия в голяма степен се преструктурира според нуждите на специалната военна операция по такъв начин, че всички нужди на фронта се покриват с лихвите.", каза той пред радио РБК.

В този контекст Песков допълни, че въпреки санкционния натиск от страна на неприятелски настроени държави Русия успешно изпълнява задълженията си за социално осигуряване на гражданите и планира тяхното изпълнение за години напред.



