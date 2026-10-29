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Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, водеща фигура от крайната десница, призова да бъдат арестувани лидерите на арабските партии, които бяха обвинени, че са получили чуждестранна подкрепа, след като постигнаха исторически високи резултати на парламентарните избори във вторник, предаде Франс прес.

Ивицата Газа

"Шин Бет" (израелското вътрешно разузнаване) трябва още тази сутрин да арестува лидерите на арабските партии, заподозрени, че получават финансови средства от Катар", написа Бен-Гвир в социалната мрежа Екс.

Израелски медии съобщиха днес, че изборните власти са наредили на "Шин Бет" да започне разследване по тези твърдения, за които на този етап не бяха представени доказателства.

Двете арабски партии в Израел – Обединена арабска листа (РААМ) и Обединената листа са напът да спечелят безпрецедентен брой места в израелския парламент след изключително високата избирателна активност на арабското малцинство в Израел, което често е жертва на дискриминация, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

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Партията на Нетаняху обвини арабските политически формации, че са "откраднали изборите"

Партия "Ликуд" на Бенямин Нетаняху вчера обвини формациите в Израел с преобладаващо арабско представителство, които се очаква да спечелят рекордните 17 места в парламента, че са "откраднали изборите" след изключително оспорван вот, предаде Франс прес.

"Изборите бяха откраднати от арабски партии, които подкрепят тероризма и унищожаването на еврейската държава", заявиха от "Ликуд".

От партията на Нетаняху добавиха, че разполагат с доказателства за "корупция, заплахи, насилие, измами и използване на забранен софтуер за оказване на натиск върху избирателите". 

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