Крадци на медни тръби предизвикали смъртоносния взрив в сградата в Атина
Предполага се, че те са повредили газопровод, което е довело до изтичане на газ и експлозията
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На трима мъже са повдигнати обвинения за експлозията в историческия атински квартал "Плака", при която на 25 септември се срути сграда и загинаха шестима души, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".
Балканите
Заподозрените са двама гръцки и един албански гражданин. Те са обвинени в предизвикване на експлозия, довели до смъртта на хора, както и в убийство при евентуален умисъл и причиняване на телесни повреди.
Според разследващите тримата са се опитвали да откраднат медни тръби от газовата инсталация на сграда на улица "Лисикратус" в центъра на Атина. Предполага се, че при опита за кражба те повреждат газопровод, което води до изтичане на природен газ и последвалата експлозия.
Записи от охранителни камери показват заподозрените в стълбището на сградата няколко часа преди взрива. Разследващите продължават да изясняват как точно се възпламенява изтеклият газ.
Една от разглежданите версии е, че искра при включване на електрическо осветление от възрастна жена, живееща на втория етаж, предизвикала експлозията.
При взрива загинаха шестима души - възрастната жена и съпругът ѝ, както и две двойки туристи, настанени в жилище за краткосрочно отдаване под наем на първия етаж на сградата, припомня изданието. Експлозията причини срутването на двуетажната сграда.
Разследването се води от специализираното звено за борба с палежите към гръцката противопожарна служба. Властите анализират записи от охранителни камери, комуникационни данни и доказателства от мястото на инцидента, както и заключения на експерти.
Гръцката обществена телевизия ЕРТ разпространи и видеозапис от момента на експлозията, на който се вижда как училищен микробус с 12 ученици преминава покрай сградата непосредствено преди взрива. Отломки от разрушената сграда попадат върху превозното средство, но няма пострадали сред пътуващите в него. Значителни материални щети са нанесени на друг автомобил, който се движи след микробуса, а неговият водач е бил ранен.