Предполага се, че те са повредили газопровод, което е довело до изтичане на газ и експлозията

2804 Снимка: Скрийншот от видеокамера

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На трима мъже са повдигнати обвинения за експлозията в историческия атински квартал "Плака", при която на 25 септември се срути сграда и загинаха шестима души, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Заподозрените са двама гръцки и един албански гражданин. Те са обвинени в предизвикване на експлозия, довели до смъртта на хора, както и в убийство при евентуален умисъл и причиняване на телесни повреди.

Според разследващите тримата са се опитвали да откраднат медни тръби от газовата инсталация на сграда на улица "Лисикратус" в центъра на Атина. Предполага се, че при опита за кражба те повреждат газопровод, което води до изтичане на природен газ и последвалата експлозия.

Записи от охранителни камери показват заподозрените в стълбището на сградата няколко часа преди взрива. Разследващите продължават да изясняват как точно се възпламенява изтеклият газ.

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Една от разглежданите версии е, че искра при включване на електрическо осветление от възрастна жена, живееща на втория етаж, предизвикала експлозията.

При взрива загинаха шестима души - възрастната жена и съпругът ѝ, както и две двойки туристи, настанени в жилище за краткосрочно отдаване под наем на първия етаж на сградата, припомня изданието. Експлозията причини срутването на двуетажната сграда.

Разследването се води от специализираното звено за борба с палежите към гръцката противопожарна служба. Властите анализират записи от охранителни камери, комуникационни данни и доказателства от мястото на инцидента, както и заключения на експерти.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ разпространи и видеозапис от момента на експлозията, на който се вижда как училищен микробус с 12 ученици преминава покрай сградата непосредствено преди взрива. Отломки от разрушената сграда попадат върху превозното средство, но няма пострадали сред пътуващите в него. Значителни материални щети са нанесени на друг автомобил, който се движи след микробуса, а неговият водач е бил ранен.

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