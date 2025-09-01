Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента, предаде Укфинформ.

Русия - Украйна

"Провеждат се необходимите разследвания", посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за "бързата и координирана работа".

54-годишният Андрий Паруби беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., отбелязва АФП.

Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.

Паруби е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в "оранжевата революция" от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Той беше "командир" на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.

