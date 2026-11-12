Проучване на Ройтерс/Ипсос показва минимална преднина на Марко Рубио пред Джей Ди Ванс сред републиканците, докато Джон Ософ и Пийт Бутиджидж получават равни оценки сред демократите за изборите през 2028 г.

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Четирима потенциални претенденти за Белия дом през 2028 г. привличат вниманието на американските избиратели с първите си действия в подготовка за президентската надпревара - републиканците Джей Ди Ванс и Марко Рубио и демократите Джон Ософ и Пийт Бутиджидж, сочи най-новото социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.

Никой от четиримата все още не е обявил официално кандидатурата си, а вътрешнопартийните надпревари за определяне на кандидатите за президентските избори през 2028 г. ще започнат след повече от година. Това оставя достатъчно време да се появят нови претенденти и нагласите на избирателите да се променят.

Около 45% от анкетираните избиратели на републиканците смятат, че държавният секретар Марко Рубио би бил "отличен" кандидат за президент, а 43% дават същата оценка на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Сред демократите бившият министър на транспорта Пийт Бутиджидж и сенаторът от щата Джорджия Джон Ософ получават по 29% подкрепа като "отлични" потенциални кандидати.

Проучването е направена сред 1705 пълнолетни американци в цялата страна, включително приблизително по 500 регистрирани избиратели от всяка от двете партии, и е приключило в понеделник. Статистическата грешка за избирателите на републиканците и демократите е пет процентни пункта.

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Президентът Доналд Тръмп, чийто рейтинг на одобрение е близо до най-ниските стойности в политическата му кариера, продължава да оказва силно влияние върху дискусиите и в двете партии.

Републиканците са разделени по въпроса дали искат кандидат, който да се разграничи от Тръмп, или такъв, който да продължи политиката му. Демократите, които постигнаха убедителна победа над републиканците на изборите за Конгрес на 3 ноември, също имат разногласия относно това колко решително трябва да се противопоставят на президента, включително дали да предприемат процедура по импийчмънт срещу него.

Тръмп е попитал свои съюзници кого предпочитат - Ванс или Рубио, а в интервю за предаването "60 минути" на телевизия Си Би Ес в неделя заяви, че "не непременно" ще подкрепи определен кандидат на първичните избори на Републиканската партия.

Умереното, но нарастващо недоволство от Тръмп се корени най-вече в решението му да започне война срещу Иран, довела до повишаване на цените на горивата.

Рубио, въпреки че е първият дипломат на САЩ, видимо отсъства от много от досегашните безрезултатни мирни преговори с Иран.

Ванс също дава признаци, че иска да се дистанцира от президента. Той публично заяви, че тежкото поражение на републиканците на междинните избори се дължи на войната срещу Иран.

В обсъжданията за потенциалните кандидати на Републиканската партия през 2028 г. фигурират още около десетина политици.

Сред най-високо оценяваните е губернаторът на Флорида Рон Десантис, когото 32% от републиканците определят като отличен кандидат.

Други възможни претенденти, сред които синът на президента Доналд Тръмп-младши и сенаторът от Тексас Тед Круз, също имат привърженици, но и значителен брой противници.

При демократите Джон Ософ е сред най-предпочитаните възможни претенденти, като 29% от регистрираните поддръжници на партията го определят като отличен кандидат.

През последните месеци Ософ привлече общественото внимание с необичайно остри изказвания срещу Тръмп, когото нарече корумпиран и негоден да заема президентския пост.

Миналата седмица Ософ спечели преизбирането си за сенатор от Джорджия с преднина от 18 процентни пункта - в щат, в който Тръмп победи с два процентни пункта на президентските избори през 2024 г.

Пийт Бутиджидж също получава оценка "отличен кандидат" от 29% от демократите.

Бутиджидж участва в президентската надпревара през 2020 г. и е по-широко разпознаваем на национално равнище от Ософ.

Почти всеки пети демократ заявява, че никога не е чувал за Бутиджидж, докато приблизително всеки трети казва същото за Ософ.

Много малко републиканци не знаят кой е Ванс, но около един на всеки шестима не познава Рубио.

За кандидатите и от двете партии високата разпознаваемост в началото на предизборния цикъл може да спести средства, които иначе биха били необходими за популяризирането им. Съществуват обаче многобройни примери за сравнително неизвестни политици, които успяват да привлекат широка подкрепа по време на кампанията, както се случи с бившия президент Бил Клинтън.

Проучването на Ройтерс/Ипсос показва, че други добре познати представители на умереното крило на Демократическата партия, като бившия вицепрезидент Камала Харис, която загуби от Тръмп на президентските избори през 2024 г., и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, получават по 23% оценки като отлични кандидати.

Този дял е по-висок от подкрепата за една от водещите фигури на прогресивното крило на партията - конгресмен Александрия Окасио-Кортес от Ню Йорк, която е определяна като отличен кандидат от 15% от демократите.

След междинните избори Окасио-Кортес заяви пред Си Ен Ен, че възможността за импийчмънт на Тръмп трябва да остане на дневен ред, докато Бутиджидж каза пред списание "Ню Йоркър", че "не проявява особен интерес" към подобна процедура.

Стратегът на Демократическата партия Илейн Камарк предупреди, че не бива да се правят прибързани изводи от настоящите нагласи на избирателите толкова далеч преди изборите през 2028 г.

"Дотогава има още много време", заяви Камарк. "И в двете партии има много хора, които все още решават дали да се кандидатират. Може би бихме могли да предвидим кой ще участва, но със сигурност е невъзможно да прогнозираме още отсега кой би спечелил надпреварата."

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