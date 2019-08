Двете демократки от Камарата на представителите в САЩ осъдиха решението на Израел да не ги допусне на своя територия.

Рашида Тлаиб и Илхан Омар са мюсюлманки, които подкрепят движението за бойкот на Израел. Открити критички на Тел Авив, те нееднократно влязоха в словесни престрелки с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двете планираха да посетят Западния бряг на река Йордан и Източен Ерусалим при визита, организирана от палестинска организация, но Израел отказа те да влязат в страната.

По-рано вчера Тръмп призова Израел да не ги допуска на своя територия.

Рашида Тлаиб, която е дъщеря на палестински емигранти, публикува в Туитър снимка на своята баба, която живее на Западния бряг. Тя "заслужава да живее в мир с човешко достойнство" и забраната нейната внучка да влезе "е признак на слабост", защото "истината за това, което се случва на палестинците, е плашеща", написа Тлаиб, която е депутат в долната камара на Конгреса на САЩ от щата Мичиган.

This woman right here is my sity. She deserves to live in peace & with human dignity. I am who I am because of her. The decision by Israel to bar her granddaughter, a U.S. Congresswoman, is a sign of weakness b/c the truth of what is happening to Palestinians is frightening. pic.twitter.com/GGcFLiH9N3