Американският конгресмен Томас Маси скандализира обществото, след като публикува в Twitter семейна коледна снимка, на която всички позират с по едно оръжие.

Към кадъра представителят на Републиканците в Кентъки е оставил и послание: "Весела Коледа! Дядо Коледа, моля те, донеси амуниции".

Rep. Thomas Massie is drawing criticism after tweeting a photo of him and his family holding guns in front of a Christmas tree. https://t.co/W7IBaAX6sA