Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Конгресмен от Републиканската партия предприе стъпки, за да предизвика гласуване за импийчмънт на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Томас Маси, който представлява Кентъки, е внесъл резолюция в Камарата на представителите за импийчмънт на г-н Хегсет, съобщава "Скай нюз".

Тръмп

Резолюцията, внесена от г-н Маси, се фокусира главно върху войната в Иран. Тя включва и препратки към ролята на Хегсет в провеждането на военни действия в Йемен и Венецуела. Гласуване в Камарата на представителите може да се състои до средата на седмицата.

Маси заяви, че процесът ще бъде "много по-деликатен" от това, което му предстои, след като републиканците отстъпят контрола над Конгреса догодина. "Ще имат изслушвания и съдебни процеси", написа г-н Маси в социалната мрежа "Екс".

По-рано конгресменът огласи намеренията си, че възнамерява да внесе за гласуване предложение за отстраняването от длъжност на Хегсет, въпреки възраженията на ръководството на републиканците в долната камара на Конгреса. Това се случва на фона на засилващата се тенденция Хегсет да бъде държан отговорен за войната в Иран, която според редица републиканци е причина за разгромната загуба на партията на междинните избори, отбелязва Асошиейтед прес.

След загубата на междинните избори президентът Доналд Тръмп защити Хегсет и предупреди демократите да не опитват импийчмънт.

Пийт Хегсет под прицел за изкупителна жертва след разгрома на републиканците
Виж още Пийт Хегсет под прицел за изкупителна жертва след разгрома на републиканците

Той обяви вече предприетите действия за импийчмънт, след като преди това, в очакване на резолюция за импийчмънт в Конгреса, Хегсет заяви, че с нетърпение очаква да защити политическите решения, взети от него и президента Доналд Тръмп по отношение на Иран и Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

"Ако искате да оспорите това, което направихме по време на операциите "Епична ярост" (Epic Fury) и "Корав ездач" (Rough Rider) или при задържането на (венецуелаския президент) Николас Мадуро, вие оспорвате действията на въоръжените сили и това, което те постигнаха, а то е историческо", заяви Хегсет пред журналисти, цитира го БТА.

Шефът на Пентагона обяви, че утре ще даде пресконференция - първата му от повече от 180 дни - във връзка с надвисналата заплаха от процедура по импийчмънт.

Хегсет заяви, че започването на война с Иран е било "смел ход" от страна на Тръмп, "и както президентът толкова ясно посочва - не може да се допусне луди ислямисти да притежават ядрена бомба".

Джей Ди Ванс: Войната в Иран е причината за поражението ни. Тръмп се съгласи
Виж още Джей Ди Ванс: Войната в Иран е причината за поражението ни. Тръмп се съгласи

"Изборът беше или да не се предприеме нищо и да се надяваме, че проблемът ще изчезне от само себе си, или да се предприеме смел ход - което президентът направи с операция "Среднощен чук" (Midnight Hammer), а ние - с операция "Епична ярост", каза Хегсет, използвайки кодовите имена на ударите по иранските ядрени съоръжения (миналата година) и на по-мащабната война, която започна в края на февруари.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки" Лайф
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки"
17253
България получи още едно голямо домакинство във волейбола Корнер
България получи още едно голямо домакинство във волейбола
5985
Търговците: Глобата срещу "Кауфланд" е безпрецедентен натиск над бизнеса Бизнес
Търговците: Глобата срещу "Кауфланд" е безпрецедентен натиск над бизнеса
9358
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
932
"Бургазлийката" е в Етнографския музей Impressio
"Бургазлийката" е в Етнографския музей
652
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти Trip
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти
1679
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
7987
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието Zodiac
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието
1717
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята Времето
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята
463