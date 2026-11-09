Томас Маси предприе стъпката въпреки възражението на ръководството на Републиканската партия в долната камара на Конгреса

9499 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Конгресмен от Републиканската партия предприе стъпки, за да предизвика гласуване за импийчмънт на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Томас Маси, който представлява Кентъки, е внесъл резолюция в Камарата на представителите за импийчмънт на г-н Хегсет, съобщава "Скай нюз".

Резолюцията, внесена от г-н Маси, се фокусира главно върху войната в Иран. Тя включва и препратки към ролята на Хегсет в провеждането на военни действия в Йемен и Венецуела. Гласуване в Камарата на представителите може да се състои до средата на седмицата.

Маси заяви, че процесът ще бъде "много по-деликатен" от това, което му предстои, след като републиканците отстъпят контрола над Конгреса догодина. "Ще имат изслушвания и съдебни процеси", написа г-н Маси в социалната мрежа "Екс".

По-рано конгресменът огласи намеренията си, че възнамерява да внесе за гласуване предложение за отстраняването от длъжност на Хегсет, въпреки възраженията на ръководството на републиканците в долната камара на Конгреса. Това се случва на фона на засилващата се тенденция Хегсет да бъде държан отговорен за войната в Иран, която според редица републиканци е причина за разгромната загуба на партията на междинните избори, отбелязва Асошиейтед прес.

След загубата на междинните избори президентът Доналд Тръмп защити Хегсет и предупреди демократите да не опитват импийчмънт.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Той обяви вече предприетите действия за импийчмънт, след като преди това, в очакване на резолюция за импийчмънт в Конгреса, Хегсет заяви, че с нетърпение очаква да защити политическите решения, взети от него и президента Доналд Тръмп по отношение на Иран и Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

"Ако искате да оспорите това, което направихме по време на операциите "Епична ярост" (Epic Fury) и "Корав ездач" (Rough Rider) или при задържането на (венецуелаския президент) Николас Мадуро, вие оспорвате действията на въоръжените сили и това, което те постигнаха, а то е историческо", заяви Хегсет пред журналисти, цитира го БТА.

Шефът на Пентагона обяви, че утре ще даде пресконференция - първата му от повече от 180 дни - във връзка с надвисналата заплаха от процедура по импийчмънт.

At approximately 3:30 PM ET, immediately following my reading of the Articles of Impeachment, I will hold a press conference at the House Triangle. https://t.co/ot1eFZEExm — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 9, 2026

Хегсет заяви, че започването на война с Иран е било "смел ход" от страна на Тръмп, "и както президентът толкова ясно посочва - не може да се допусне луди ислямисти да притежават ядрена бомба".

"Изборът беше или да не се предприеме нищо и да се надяваме, че проблемът ще изчезне от само себе си, или да се предприеме смел ход - което президентът направи с операция "Среднощен чук" (Midnight Hammer), а ние - с операция "Епична ярост", каза Хегсет, използвайки кодовите имена на ударите по иранските ядрени съоръжения (миналата година) и на по-мащабната война, която започна в края на февруари.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.