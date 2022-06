Швейцария затвори въздушното си пространство днес, след като компютърен срив в системата за въздушен трафик приземи всички полети, предаде АФП.

"Швейцарското въздушно пространство е затворено за трафик с цел сигурност, след компютърен срив със "Скайгайд", службата за въздушен контрол", съобщи "Скайгайд" в свое становище.

Не се съобщават детайли за компютърния проблем. Компанията изразява съжаление за инцидента и последствията от него за клиенти, партньори и пасажери на летищата в Женева и Цюрих.

Due to a system failure at Skyguide, no takeoffs or landings are currently possible at Zurich Airport. It is currently not clear how long the interruption will last. Further information will follow.