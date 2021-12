961 Снимка: Getty Images

На пищна церемония и концерт на звезди Коледната елха на Рокфелер център грейна в светлини, предаде The NewYork Times.

Събитието се провежда отворено за обществеността за първи път от 2019 г. насам заради пандемията от коронавируса.

След като направи 140-километров преход от Мериленд, дървото - норвежки смърч, пристигна в Ню Йорк на 13 ноември, но светлините му бяха запалени за първи път в сряда.

Снимка: Getty Images

Екипите работиха непрекъснато, за да увият украсят дървото с повече от 50 000 многоцветни LED светлини. Триизмерна звезда, покрити с три милиона кристала "Сваровски" и е проектирана от архитекта Даниел Либескинд, е поставена на върха на коледната елха.

Снимка: Getty Images

Хиляди хора да се събраха в центъра на Манхатън, за да станат свидетели на 89-ата годишна церемония по запалването на коледните светлини.

The Rockettes излязоха на сцената заедно с множество изпълнители, сред които Кари Ъндърууд, Мики Гайтън, Хари Коник младши, Брад Пейсли, Алесия Кара, Нора Джоунс, Роб Томас и бродуейския актьорски състав от "Come From Away".