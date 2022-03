1686 Снимка: Скрийншот

Кола се вряза в насъбрало се множество хора на карнавал в Южна Белгия, на около 50 км южно от Брюксел, тази сутрин.

По данни на полицията поне четирима са загубили живота си, а над 20 са били ранени, 12 от тях тежко.

"Кола, шофираща с висока скорост, се вряза в тълпата, която се беше събрала", съобщи кметът на южния град Ла Лювиер.

‘At least four dead’ as car crashes into carnival in Belgium https://t.co/wmvaRD5cNq — The Guardian (@guardian) March 20, 2022

Трагедията е станала в село Стрепи-Бракни. Рано сутринта местните жители се събрали в организирано шествие и излезли от фитнес зала в началото на улицата. В един момент пикап с висока скорост се блъснал в тълпа от около 100 души.

Десет минути по-късно на място са пристигнали спешни служби и е започнала спасителна акция. Според кметството четирима души са загинали от нараняванията си. Над 20 души са тежко ранени и са настанени в болница, близо 70 души са потърсили медицинска помощ.

#BREAKING: least 5 people dead 12 critically injured and at least 20 other people injured, after a car plowed bystanders in a carnival in Strépy-Bracquegnies #Belgium pic.twitter.com/mCN5PlgomD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 20, 2022