Четирима или петима души са ранени, нападателите са избягали пеша, на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми

8354 Кадри в колаж: x.com/erdbeerbuegler

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Автомобил се е врязал умишлено в малка група хора малко след полунощ в северногермански град Нойщад ам Рубенберге в провинция Долна Саксония близо до Хановер, съобщиха от местната полиция.

Четирима или петима души са получили наранявания, вариращи от леки до тежки, никой не е в критично състояние.

Патрул, който е бил наблизо и е извършвал рутинна проверка на движението, се е намесил. Полицаи са стреляли по колата по време на инцидента. Заподозрените са избягали пеша, изоставяйки колата. Не е известно колко души са били.

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

Първоначалното разследване показват, че замесените са се познавали.

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Autofahrer fährt in Menschengruppe – Polizei schießt auf Wagen https://t.co/8WjiOOHZAM https://t.co/Pqxq0jxKoF — WELT (@welt) October 27, 2026

През юли 21-годишният радикализиран ислямист Абдул Балут се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин, като уби полякиня и рани около 30 души. При опит за арест той нападнал служителите на реда с нож и е застрелян на място от спецчасти.

In Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen ist ein Auto gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden vier bis fünf Personen verletzt, einige davon schwer. Polizisten gaben Schüsse auf den Wagen ab und der Fahrer flüchtete zu Fuß. https://t.co/JQkjjWQbmc — Nachrichten (@NewsFokus) October 27, 2026

През май кола се блъсна в група хора в центъра на Лайпциг. Загинаха двама възрасти германци, над 20 души бяха ранени. Извършителят - 33-годишният Джефри К. с психични заболявания, беше задържан.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.