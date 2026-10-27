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Автомобил се е врязал умишлено в малка група хора малко след полунощ в северногермански град Нойщад ам Рубенберге в провинция Долна Саксония близо до Хановер, съобщиха от местната полиция.

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Четирима или петима души са получили наранявания, вариращи от леки до тежки, никой не е в критично състояние.

Патрул, който е бил наблизо и е извършвал рутинна проверка на движението, се е намесил. Полицаи са стреляли по колата по време на инцидента. Заподозрените са избягали пеша, изоставяйки колата. Не е известно колко души са били.

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

Първоначалното разследване показват, че замесените са се познавали.

През юли 21-годишният радикализиран ислямист Абдул Балут се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин, като уби полякиня и рани около 30 души. При опит за арест той нападнал служителите на реда с нож и е застрелян на място от спецчасти.

През май кола се блъсна в група хора в центъра на Лайпциг. Загинаха двама възрасти германци, над 20 души бяха ранени. Извършителят - 33-годишният Джефри К. с психични заболявания, беше задържан.

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