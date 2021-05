Началото на втората половина от управлението на Лори Лайтфут - цветнокожата гей-кметица на Чикаго, ще бъде белязано от расистки скандал, който тя самата предизвиква. С една публикация в Twitter тя провокира широк отзвук в американските медии, а решението ѝ за белите журналисти срещна множество критики.

На прага на втората годишнина от встъпването в длъжност - достигайки половината от първия си мандат, кметицата на Чикаго обявява, че ще даде индивидуални интервюта за отбелязването на случая, но при едно условие - разговорите ще се провеждат само с цветнокожи журналисти. Това съобщава местната медия NBC 5 Chicago.

"Започвам да разбивам статуквото, което се провали толкова много. Това не е само в кметството", туитва Лайтфут.

I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn't just in City Hall.



It's a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.