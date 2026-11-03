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Започва ключов ден за САЩ. Милиони избиратели в САЩ се отправят днес към урните за ожесточено оспорваните избори за Конгреса, които се разглеждат като референдум за постигнатото от Доналд Тръмп. Много американци вече са гласували в междинния вот, който е най-скъпият в историята на САЩ.

Тръмп

Избирателите ще определят контрола над Конгреса и възможностите на президента да прокарва законодателната си програма през следващите две години. Избирателите подновяват целия състав на Камарата на представителите и една трета от Сената.

Според цитираните проучвания на "Асошиейтед прес" и "Ройтерс" икономиката е водеща тема за избирателите, а нагласите дават предимство на Демократическата партия. Макар и да се прогнозира, че демократите ще си върнат контрола над Камарата на представителите от републиканците, битката за контрол над Сената остава на косъм, отбелязват ДПА и БТА.

Ако демократите спечелят контрола над двете камари, те ще могат да блокират ключови законодателни инициативи на Тръмп. Подобен резултат би затруднил изпълнението на програмата му и би засилил политическото противопоставяне във Вашингтон.

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Тръмп каза в последната си предизборна реч пред американските гласоподаватели преди вота, че междинните избори, които ще определят контрола над Конгреса до края на мандата му в Белия дом, са най-важните "в нашия живот", предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Той предупреди обаче, че действащият президент "не печели междинните избори", в явен опит да успокои очакванията, макар и да добави, че "ние се постарахме много сериозно".

Американският президент отново отправи нападки срещу своите опоненти от Демократическата партия, като ги нарече екстремисти и изказа твърдението, че партията е "номинирала най-екстремния и опасен списък с кандидати в историята на САЩ".

Снимка: АП/БТА

Голяма част от речта си той посвети на строителни проекти във Вашингтон, включително проблематичното реновиране на Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн, за което той постоянно обвинява вандали, въпреки че това твърдение не се подкрепя от собствената му администрация.

Тръмп се пошегува, че се обмисля "сериозно" този паметник да бъде преименуван на негово име. Президентът очерта и плановете си за изграждане на триумфална арка, която ще бъде "по-красива" от Триумфалната арка в Париж, но която вече предизвика правни спорове.

Очаква се претендентите да се възползват от недоволството на американските избиратели от високите разходи за живот и повишените цени на енергията, подхранвани от войната с Иран, която Тръмп започна заедно с Израел по-рано през тази година.

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