Китайски хирург изпълни първата в света мозъчна операция от разстояние, благодарение на 5G технология с пациент, който е бил на 3000 км от опериращия го доктор.

През януари подобна операция вече беше извършена, но на животно - при него беше отстранена чернодробна лобула за по-малко от 10 минути.

Сега д-р Линг Джъпей дистанционно е имплантирал невротрансмитер в мозъка на пациента си в събота, съобщават китайските медии, цитирани от Нова телевизия. Хирургът е управлявал инструментите намиращи се в Пекинската болница PLAGH от клиника в югозападен остров Хайнан, който е на 3000 км. Хирургът е казал, че операцията е продължила 3 часа и е завършила успешно. Пациентът е страдал от паркинсон и е споделил, че се чувства добре след революционната операция.

Докторът е използвал компютър, свързан с мрежата от следващото поколение 5G, която се развива от китайския гигант Хуауей. Новото устройство позволява връзка почти в реално време, твърди доктор Линг.

"Можеш почти да усетиш пациент, който е на 3 000 км разстояние", каза той.

