Китай заяви, че срещата между Си, Путин и Тръмп има революционно значение
В настоящата обстановка трите страни носят важна отговорност да си сътрудничат при справянето със световните предизвикателства и в насърчаването на световния мир и стабилност, заяви Мао Нин
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Китайското външно министерство заяви днес, че тазседмичната тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия има "революционно значение" и ще насърчи световния мир и стабилност, предадоха Ройтерс и БТА.
Русия на Путин
Срещата между китайския президент Си Дзинпин, президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в четвъртък в град Шънджън в Китай, в кулоарите на тазседмичната среща на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).
Говорителката на китайското ведомство Мао Нин заяви пред репортери в Пекин, че това ще бъде първата тристранна среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ.
"Те ще обменят подробни мнения относно опазването на световния мир и насърчаването на стратегическата стабилност в отношенията между великите сили, което е от революционно значение", добави тя.
В настоящата обстановка трите страни носят важна отговорност да си сътрудничат при справянето със световните предизвикателства и в насърчаването на световния мир и стабилност, каза още Мао.
"По-силната комуникация между Китай, Русия и САЩ, както и справянето с различията и стабилизирането на отношенията, служи на интересите и на трите страни", заяви тя.
Това също така отговаря на очакванията на международната общност и помага за "стабилизирането на световната обстановка и насърчаването на диалога и сътрудничеството", добави Мао.
Тя не даде подробности относно това какви теми точно са включени в дневния ред на тристранната среща.