Ученията са включвали симулирани нападения срещу въоръжените сили на други държави

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Китай е провел мащабно, необявено предварително, военно учение в западната част на Тихия океан и около Тайван в началото на ноември - операция, която официални представители в Тайпе определят като кампания на "тихо сплашване", целяща да окаже натиск върху Тайван и други правителства преди важни международни срещи, предаде Ройтерс.

В началото на този месец в региона са били струпани над 100 плавателни съда на китайските въоръжени сили и бреговата охрана, съобщи високопоставен представител на тайванските служби за сигурност.

Ученията са включвали симулирани нападения срещу въоръжените сили на други държави и срещу градове, включително в Тайван.

По думите на представителя военноморското разгръщане е било по-мащабно от последното официално обявено китайско учение, насочено срещу Тайван - "Мисия за справедливост 2025" (Justice Mission 2025), проведено преди близо година, и е сред най-големите разгръщания на китайски военноморски сили досега, пише БТА.

WATCH: PLA amphibious assault forces conduct wave-formation drills at sea, with armored vehicles launching directly into the water. The exercise involves a brigade of the 73rd Group Army, based in Fujian Province, directly across the Taiwan Strait. https://t.co/nRJsgnMsz0 — Defence Index (@Defence_Index) November 10, 2026

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По време на последните учения китайска подводница е изстреляла и междуконтинентална балистична ракета от Жълто море към континенталната част на Китай, твърди още представителят.

Министерството на отбраната на Китай засега не е коментирало. Военното министерство на Тайван насочило Ройтерс към изявления на министъра Уелингтън Ку от тази седмица, в които той посочва, че Китай провежда учения в западната част на Тихия океан за ограничаване на достъпа на противникови сили и възпрепятстване на действията им. В ученията са участвали самолетоносач и други военноморски формирования.

Китай, който никога не се е отказвал от използването на сила за поставянето на Тайван под свой контрол, заяви, че самолетоносачът участва в "рутинни" учения, които не са насочени срещу никоя държава.

Представител на чуждестранно разузнаване заяви, че необявените публично от Китай "безшумни учения без наименование" изглеждат умишлено замислени така, че Пекин да може да оказва военен натиск, без да предизвиква дипломатическа реакция." Последните месеци на годината, когато времето обикновено е по-спокойно, са периодът, в който Китай традиционно провежда военни учения, посочи още той пред Ройтерс.

Ученията са включвали координирани действия на военноморските сили от източното, северното и южното командване на китайската армия. Според тайванския представител мащабът на операцията показва, че Пекин вероятно отработва не само сценарий за блокада на Тайван, но и по-широкомащабни операции в западната част на Тихия океан.

Това подсказва и стремежа на Китай да интегрира регионалните си военноморски сили в единна оперативна групировка за действия в далечни морски райони, добави представителят.

PLA media is hyping "multi-enemy" combat drills for the amphibious dock Changbaishan (989) in the South China Sea. Practice doesn’t change geography: crossing the Taiwan Strait against modern coastal defenses remains one of the hardest military operations on earth. https://t.co/GwcwgwxIEU — Taiwan News (@Visegard24) November 11, 2026

Мащабът на китайското военноморско разгръщане е намалял през тази седмица, като днес около 70 плавателни съда са действали в района на първата островна верига, съобщиха двама представители на тайванските служби за сигурност.

Вчера генералният секретар на Съвета за национална сигурност на Тайван Джоузеф Ву публикува в социалната мрежа Екс подробности за последните китайски военноморски учения. Той посочи, че макар броят на плавателните съдове да е намалял, "групировките на Северното, Източното и Южното командване, заедно с ударната група на самолетоносача "Ляонин", продължават да действат във водите източно от Филипините".

Той добави, че активността на китайските военновъздушни сили в близост до Тайван също остава висока.

Ученията се провеждат на фона на засиления през последните пет години военен натиск от страна на Китай, който смята демократично управлявания остров за своя територия. Това предизвиква остри реакции и осъждане от страна на Тайпе и засилва опасенията в западните столици от възможността за военен конфликт.

Вчера китайският президент Си Дзинпин произнесе важна реч, посветена на политиката спрямо Тайван, в която призова за мирно "обединение", без да споменава възможността за използване на сила.

Следващата седмица Китай ще бъде домакин на срещата на върха на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, на която се очаква за трети път тази година да се срещнат президентът на САЩ Доналд Тръмп и Си Дзинпин, а Тайван също участва във форума.

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