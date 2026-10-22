Москва и Пекин излязоха с общо изявление след срещите на китайския премиер Ли Цян с президента Владимир Путин и руския си колега Михаил Мишустин

1708 Снимка: АП/БТА

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Китай и Русия осъждат "разрушителните външни намеси" като главна причина за нестабилността в Евразия. Това заявяват двете страни в общо изявление, разпространено от китайски държавни медии по повод посещението на китайския премиер Ли Цян в Русия, предава БТА.

"Китай подкрепя Русия в запазването на нейната сигурност, стабилност, национално единство, покрепя нейното развитието и благоденствие, както и нейния суверенитет и териториална цялост. Той е против всяка намеса на външни сили във вътрешните работи на Русия", се казва в документа, публикуван тази нощ от информационна агенция Синхуа във връзка с визитата на Ли Цян в Русия.

Китайският премиер се срещна вчера с руския си колега Михаил Мишустин, както и с президента Владимир Путин, се посочва в изявлението.

Ли Цян беше в Санкт Петербург в период на интензивна дипломация около войната в Украйна. Същия ден Путин посрещна пак там американския пратеник Стив Уиткоф, отбелязва АФП.

След тези разговори дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков каза, че е възможна тристранна среща на Путин с президентите на САЩ и Китай - Доналд Тръмп и Си Цзинпин - в кулоарите на международна среща на високо равнище в китайския град Шънчжън през ноември. "Нашите китайски приятели - домакини на форума на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) - са се заели с подготовката" на тази среща, допълни той.

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Китай и Русия "винаги твърдо ще се подкрепят по въпросите, засягащи фундаменталните интереси и главните опасения на всяка от двете страни", се казва в общото изявление. "Страните подчертават, че разрушителните външни намеси са основният фактор, който днес подкопава стабилността на целия евразийски континент", се допълва в текста.

Председателят на Държавния съвет на Китай Ли Цян беше в Русия по покана на руския си колега Мишустин, за да участва в 31-вата редовна среща на ръководителите на правителствата на Китай и Русия.

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