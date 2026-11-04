Севернокорейският лидер призова за модернизиране на корабостроителниците в страната

802 Снимка: kcnawatch.org

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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун призова за модернизиране на корабостроителниците в страната, за да бъдат създадени мощни военноморски сили по време на посещение в корабостроителницата в Нампо, предаде Ройтерс, цитирайки държавната агенция на Северна Корея КЦТА.

По време на посещението си в понеделник Ким даде указания на място и заяви, че разширяването на капацитета на съществуващите корабостроителници и увеличаването на тяхната производителност са важни за развитието на морската промишленост на страната с цел подсигуряване на морската ѝ граница, предаде КЦТА, цитирана от БТА.

Северна Корея строи третия си ескадрен миноносец от клас "Чо Хьон" в рамките на петгодишния план на Ким за развитие на отбраната, чиято цел е да се произвеждат по два военни кораба годишно.

Вторият военен кораб от класа "Чо Хьон" с водоизместимост 5000 тона претърпя неуспех при първия си опит за спускане на вода през май 2025 година. Военният кораб беше ремонтиран и спуснат отново на вода през юни тази година.

През последните месеци Северна Корея развива ракетните способности на своя военноморски флот, като извършва изпитания на противокорабни ракети.

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През юли Ким наблюдава изстрелване на стратегическа крилата ракета и оценката на противокорабните системи на борда на военен кораб. През април Северна Корея проведе изпитания на противокорабни ракети, за да оцени ефективността на своя ескадрен миноносец.

Междувременно министерството на отбраната на Южна Корея заяви, че Северна Корея днес е изстреляла неидентифициран снаряд към морето край източното си крайбрежие.

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