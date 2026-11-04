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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун призова за модернизиране на корабостроителниците в страната, за да бъдат създадени мощни военноморски сили по време на посещение в корабостроителницата в Нампо, предаде Ройтерс, цитирайки държавната агенция на Северна Корея КЦТА.

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По време на посещението си в понеделник Ким даде указания на място и заяви, че разширяването на капацитета на съществуващите корабостроителници и увеличаването на тяхната производителност са важни за развитието на морската промишленост на страната с цел подсигуряване на морската ѝ граница, предаде КЦТА, цитирана от БТА.

Северна Корея строи третия си ескадрен миноносец от клас "Чо Хьон" в рамките на петгодишния план на Ким за развитие на отбраната, чиято цел е да се произвеждат по два военни кораба годишно.

Вторият военен кораб от класа "Чо Хьон" с водоизместимост 5000 тона претърпя неуспех при първия си опит за спускане на вода през май 2025 година. Военният кораб беше ремонтиран и спуснат отново на вода през юни тази година.

През последните месеци Северна Корея развива ракетните способности на своя военноморски флот, като извършва изпитания на противокорабни ракети.

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През юли Ким наблюдава изстрелване на стратегическа крилата ракета и оценката на противокорабните системи на борда на военен кораб. През април Северна Корея проведе изпитания на противокорабни ракети, за да оцени ефективността на своя ескадрен миноносец.

Снимка: kcnawatch.org

Междувременно министерството на отбраната на Южна Корея заяви, че Северна Корея днес е изстреляла неидентифициран снаряд към морето край източното си крайбрежие.

 

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