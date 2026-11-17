На кадрите севернокорейският лидер седи на кресло на снега и пуши, докато дъщеря му се спуска по писта

8368 Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е бил на ски ваканция заедно със съпругата и дъщеря си близо до границата на Северна Корея с Китай. Това става ясно от кадри, публикувани от севернокорейската агенция КЦТА.

На една от снимките се вижда Ким, седнал на кресло насред снега, със слънчеви очила и държащ цигара.

Зад него стои права половинката му И Сол-чу. На друга снимка се вижда дъщеря му Чу Е, която кара ски, облечена в бял екип и без каска.

Кадрите са от курорта Самчон, и са направени вчера и в неделя, където Ким освен със семейството си е бил и с представители на управляващата партия, предаде БТА.

Самчон е на границата с Китай и според слухове Ким би могъл да отиде оттам в Китай, за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на организацията за Азиатско-тихоокеанско сътрудничество, която ще се проведе в Шънджън.

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Пред журналисти самият Тръмп заяви, че би могъл да се срещне с Ким, но според него евентуално посещение на Ким в Китай зависи от китайския президент Си Дзинпин.

По-рано днес Тръмп пък пристигна в Манила във Филипините за друга среща на върха, тази на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Оттам той ще отиде в Шънжън.

Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

Пекин днес заяви, че няма информация за евентуална бъдеща среща между Тръмп и Ким. Двамата се срещнаха три пъти през първия мандат на Тръмп.

Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

Самичон се намира на 2500 километра от Шънджън. КЦТА не посочва дали Ким е все още в този севернокорейски курорт.

Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/БТА

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.