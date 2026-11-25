По данни на МО на Украйна са поразени пет самолета - три МиГ-31К и два Су-34

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Украинските сили за отбрана удариха руското военно летище "Саваслейка", където са базирани самолети МиГ-31К, способни да носят хиперзвукови ракети "Кинжал", предаде "Укринформ", като цитира публикация във Фейсбук на украинското Министерство на отбраната.

МО на Украйна твърди още, че са поразени общо пет самолета - три МиГ-31 и два Су-34.

Летището "Саваслейка" се намира в руската Нижегородска област и е база на МиГ-31К. Според украинската страна тези самолети редовно участват в удари по Украйна и заради тях вдигат въздушни тревоги в цялата страна. Според въоръжените сили на Украйна ударът е намалил способността на Русия да извършва атаки срещу украински цивилни, предаде БТА.

По-рано беше съобщено, че украинските сили, в координация със съпротивителното движение "Черна искра", са атакували две петролни рафинерии в Самарска област. Става дума за два нефтопреработвателни завода на "Роснефт" в Самарска област в Нижегородска област. В разположените по поречието на река Волга градове Сизран и Самара се намират три от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия.

Появиха се кадри, показващи експлозия в нефтената рафинерия в Сизран по време на нощна атака с украински дрон, съобщи каналът ASTRA в "Телеграм" и приложи видео. Жителите на района са претърпели прекъсвания на електрозахранването, като има и непотвърдена информация за удар по местната топлоелектрическа централа.

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Footage has emerged showing an explosion at the Syzran oil refinery during an overnight Ukrainian drone attack. The facility continues to burn. ASTRA reports that residents also experienced power disruptions, with an unconfirmed report of a strike on the local thermal power plant. #Ukraine — NOELREPORTS (@NOELreports) November 25, 2026

Сизранският НПЗ е атакуван най-малко за десети път от август 2025 г. Куйбишевският завод в Самара е поразен за пети път. Двата завода спряха работа след ударите през септември. Руснаците ги ремонтираха в продължение на два месеца преди последния удар тази нощ, уточняват от украинското военно командване.

Двата завода заедно могат да преработват над 15 милиона тона нефт годишно. Сизранският произвежда авиационно гориво за военната авиация, а Куйбишевският доставя нефтопродукти на Централния и Южния военни окръзи. Затова тези заводи са ценни военни цели, чието поразяване лишава армията на агресора от необходимото гориво, гласят данните на МО на Украйна.

Ukraine's Ministry of Defense officially confirmed a strike on the Savasleyka military airfield in Russia's Nizhny Novgorod Oblast. The facility hosts MiG-31K aircraft carrying Kinzhal ballistic missiles, whose takeoffs regularly trigger nationwide air raid alerts in Ukraine. Earlier Ukrainian sources reported that three MiG-31s and two Su-34s were hit, although the ministry has not specified aircraft losses. #Ukraine — NOELREPORTS (@NOELreports) November 25, 2026

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи, че регионалните сили за противовъздушна отбрана са свалили 145 украински дрона и че атаката е предизвикала спирания на тока. "Има последствия, които вие сами виждате. Но ви напомням, че не бива да помагате на врага. Не публикувайте снимки и видеоклипове, на които се виждат последствията от атаката", написа Федоришчев в социалната платформа ВКонтакте.

Украинските удари по руски нефтопреработвателни предприятия намаляха в известна степен, след като в средата на октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи призив за "енергийно примирие" между Русия и Украйна. Впоследствие обаче атаките значително се усилиха.

Президентът Владимир Путин вчера се зарече, че Москва ще предприеме неизбежни ответни действия срещу украинските удари по руски петролни рафинерии.

Междувременно Украйна съобщи, че тази нощ руските сили са нанесли въздушен удар по съоръжение за добив на газ на украинската държавна компания "Нафтогаз" в Полтавска област. Пламна пожар, който прекрати дейността му. Руската атака нанесе щети на енергийна и газова инфраструктура и предизвика прекъсвания на електроснабдяване в пет области, съобщиха украинските власти.

Прекъснато беше производството на електроенергия в топлоелектрическа централа на компанията ДТЕК и нанесоха сериозни щети на оборудването ѝ, заявиха от компанията, без да уточняват местоположението на централата. Заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов заяви, че атаките са прекъснали и външното електроснабдяване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала за 17-и път от началото на годината.

С настъпването на студеното зимно време в страната поредната вълна удари засили натиска върху украинската енергийна система, която вече изпитва сериозни затруднения.

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