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Украинските сили са предприели нова атака срещу петролна рафинерия в Русия, като този път мишена е станало едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в страната - заводът в град Рязан, югоизточно от Москва.

Русия - Украйна

Губернаторът на Рязанска област съобщи за един пострадал при нападението. По думите му отломки от свален безпилотен летателен апарат са предизвикали пожар на територията на промишлен обект.

Видеоанализ на Ройтерс показва, че рафинерията вероятно е била засегната при мащабната атака с дронове срещу индустриални съоръжения в града. Ако информацията бъде окончателно потвърдена, това ще бъде вторият удар срещу руска петролна рафинерия в рамките на седмица след нападението срещу нефтопреработвателния завод в Ярославъл в понеделник.

Поредните украински атаки поставят под допълнителен натиск руската петролна индустрия, която вече изпитва сериозни затруднения заради повредени производствени мощности и недостиг на горива на вътрешния пазар, отбелязва Ройтерс.

През годината ударите срещу рафинерии са довели до временното извеждане от експлоатация на значителна част от нефтопреработвателния капацитет в западните райони на Русия. Последвалият недостиг на гориво принуди Москва да спре износа през април.

Впоследствие ограниченията бяха частично облекчени, а през октомври Вашингтон и Москва постигнаха споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел. Договореността беше част от усилията на американския президент Доналд Тръмп да овладее цените на горивата преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, на които Републиканската партия претърпя поражение.

Въпреки договореностите обаче доставките остават под въпрос. Според данни на платформите Kpler и LSEG най-малко шест танкера с руски дизел са заявили намерение да прекосят Атлантическия океан. Два от корабите обаче изглежда са променили първоначалния си курс към американското крайбрежие.

Първата доставка се очаква да достигне Ню Йорк през почивните дни, но разтоварването ѝ не е гарантирано заради съществуващите санкции и правни ограничения.

Анализаторът на Kpler Мат Смит предупреждава, че регулаторните пречки могат да възпрепятстват вноса, независимо от постигнатото политическо споразумение.

Допълнителни въпроси поражда и законодателството, прието през 2022 г. по време на управлението на Джо Байдън, което може да направи вноса на руски дизел в САЩ незаконен.

Запитан за този закон, президентът Тръмп коментира, че вероятно става дума за лошо законодателно решение, и обеща да го разгледа.

Руският представител Кирил Дмитриев увери в социалната мрежа Екс, че танкерите с дизелово гориво, предназначено за американския пазар, продължават пътуването си. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков от своя страна отхвърли предположенията, че промените в маршрутите на корабите са свързани с резултатите от изборите в САЩ.

На фона на ударите срещу руските рафинерии Москва продължава нападенията срещу енергийната система на Украйна, засилвайки опасенията за нови прекъсвания на електрозахранването с приближаването на зимата.

 

При руска ракетна атака е била поразена електрическа подстанция в района на град Суми. Според украинския частен енергиен оператор ДТЕК през последните три дни руските сили са извършили 78 удара срещу топлоелектрически централи и други енергийни съоръжения.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на Европейския съюз за предоставянето на нов финансов транш в размер на 4,36 милиарда евро. Той подчерта, че средствата ще бъдат насочени към укрепване на енергийната инфраструктура и противовъздушната отбрана на страната.

След среща с испанския премиер Педро Санчес Зеленски съобщи и за допълнителна помощ от Мадрид в размер на 437 милиона евро, предназначена за отбранителните нужди на Украйна.

Украинският държавен глава коментира и променящата се политическа обстановка във Вашингтон, като подчерта необходимостта Киев бързо да се приспособи към новите реалности в американската политика.

Според Зеленски евентуални разговори в Конгреса за увеличаване на финансовата и военната подкрепа за Украйна биха изпратили ясен сигнал към Кремъл.

По думите му перспективата за по-силна и дългосрочна американска подкрепа може да накара руския президент Владимир Путин да преосмисли решението си да продължава войната.

Така, докато двете страни продължават взаимните удари по стратегически енергийни обекти, въпросите за сигурността на горивните доставки, устойчивостта на инфраструктурата и международната подкрепа остават сред ключовите фактори за развитието на конфликта.

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