Литва, от своя страна, обвини Москва в опит за саботаж срещу системата "Старлинк"

6724 Снимка: БТА/АП

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Министерството на външните работи на Украйна заяви днес, че съжалява за вероятното отклоняване на украински дронове към въздушното пространство на Литва, което според него може да е било причинено от руски средства за радиоелектронна отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Съжаляваме за станалия тази сутрин в литовското въздушно пространство инцидент, който може да е в резултат на отклоняване на дронове от водената от Русия електронна война по време на операцията срещу легитимни военни цели в Русия", каза говорителят на министерството Георгий Тихи.

"Извиняваме се за всяко нарушаване, опасности и безпокойство, които (този инцидент) може да е създал. Ангажирани сме да споделим всичката информация във връзка със случая с литовските си партньори, за да установим всички обстоятелства около инцидента", добави той в изявлението си в социалната платформа Екс.

На този фон пред обществената телевизия Ел Ер Те премиерът Миндаугас Синкевичус, цитиран от Франс прес, заяви, че Русия най-вероятно стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за спътникова комуникация "Старлинк", предава БТА.

Инцидентът е станал днес около 02:00 часа (и българско време). В предприятието, в което се намират сателитни антени и контролен център, са били открити запалителни течности, посочи Синкевичус.

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По думите му предприятието разполага с "девет сателитни антени за осигуряване на връзката със системата "Старлинк", която, разбира се, подпомага и подкрепя Украйна".

Местоположението на това дружество не беше разкрито публично.

"Факт е, че това явно е бил опит за саботаж или отвличане на вниманието, тъй като наблюдаваме подобни действия, които се повтарят из цяла Европа. Очевидно е, че това е част от водената от Русия хибридна война, включваща актове на саботаж", заяви Синкевичус.

"Ще разберем повече за това кой е издал заповедта, как се е случило и кой я е изпълнил. Вероятно поръчителят вече е идентифициран: става дума за руската страна", добави той.

По-рано днес Литва нареди на жителите си в северните и централните части на страната да се скрият в бомбоубежищата за около час заради засечен неизвестен летящ обект.

Междувременно литовските власти съобщиха, че тази сутрин дрон е навлязъл в Литва от Полша, след което се е разбил в северната част на страната, като отломките му са се ударили в кола, без никой да пострада.

"Според първоначалната информация обектът е навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша", заяви пред медиите литовският министър на отбраната Робертас Каунас.

Впоследствие литовските власти потвърдиха, че отломките от дрона са се ударили в движещ се автомобил на път в северната част на Литва, без да причинят жертви, но причинявайки щети на леката кола.

"Отломките са нанесли щети на личен автомобил, като са огънали вратата; ясно е, че е имало някакъв вид експлозия", заяви пред медиите министър-председателят Синкевичус.

На въпроса на журналист дали дронът е от украински произход, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас отговори, че това "вероятно е най-правдоподобното обяснение сред всички възможни".

Случаят на саботаж в Литва е поредният опит за подпалване на съоръжения на "Старлинк" в Европа, отбелязва АФП.

През септември сателитна станция от тази мрежа, разположена в централната част на Полша, беше подпалена, като Варшава заяви тогава, че става дума за умишлен "акт на саботаж".

В България в момента тече разследване, както съобщи премиерът Румен Радев, след твърденията на депутат от опозицията, че в страната са били подпалени телекомуникационни антени, свързани със сателитната мрежа "Старлинк", посочва АФП.

Украинската армия разчита на комуникациите на "Старлинк" в борбата си срещу руските нашественици.

Вашингтон намали пропускателната способност на военното подразделение на системата "Старлинк" в Украйна в началото на месеца, което предизвика критики в Европа и в Киев, отбелязва АФП.

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