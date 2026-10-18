Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Министерството на външните работи на Украйна заяви днес, че съжалява за вероятното отклоняване на украински дронове към въздушното пространство на Литва, което според него може да е било причинено от руски средства за радиоелектронна отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

"Съжаляваме за станалия тази сутрин в литовското въздушно пространство инцидент, който може да е в резултат на отклоняване на дронове от водената от Русия електронна война по време на операцията срещу легитимни военни цели в Русия", каза говорителят на министерството Георгий Тихи.

"Извиняваме се за всяко нарушаване, опасности и безпокойство, които (този инцидент) може да е създал. Ангажирани сме да споделим всичката информация във връзка със случая с литовските си партньори, за да установим всички обстоятелства около инцидента", добави той в изявлението си в социалната платформа Екс.

На този фон пред обществената телевизия Ел Ер Те премиерът Миндаугас Синкевичус, цитиран от Франс прес, заяви, че Русия най-вероятно стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за спътникова комуникация "Старлинк", предава БТА.

Инцидентът е станал днес около 02:00 часа (и българско време). В предприятието, в което се намират сателитни антени и контролен център, са били открити запалителни течности, посочи Синкевичус.

По думите му предприятието разполага с "девет сателитни антени за осигуряване на връзката със системата "Старлинк", която, разбира се, подпомага и подкрепя Украйна".

Местоположението на това дружество не беше разкрито публично.

Литва скри част от жителите си в бомбоубежища заради засечен летящ обект
Виж още Литва скри част от жителите си в бомбоубежища заради засечен летящ обект

"Факт е, че това явно е бил опит за саботаж или отвличане на вниманието, тъй като наблюдаваме подобни действия, които се повтарят из цяла Европа. Очевидно е, че това е част от водената от Русия хибридна война, включваща актове на саботаж", заяви Синкевичус.

"Ще разберем повече за това кой е издал заповедта, как се е случило и кой я е изпълнил. Вероятно поръчителят вече е идентифициран: става дума за руската страна", добави той.

По-рано днес Литва нареди на жителите си в северните и централните части на страната да се скрият в бомбоубежищата за около час заради засечен неизвестен летящ обект.

Междувременно литовските власти съобщиха, че тази сутрин дрон е навлязъл в Литва от Полша, след което се е разбил в северната част на страната, като отломките му са се ударили в кола, без никой да пострада.

"Според първоначалната информация обектът е навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша", заяви пред медиите литовският министър на отбраната Робертас Каунас.

Впоследствие литовските власти потвърдиха, че отломките от дрона са се ударили в движещ се автомобил на път в северната част на Литва, без да причинят жертви, но причинявайки щети на леката кола.

Сваленият от НАТО дрон над Литва е носел взривно устройство
Виж още Сваленият от НАТО дрон над Литва е носел взривно устройство

"Отломките са нанесли щети на личен автомобил, като са огънали вратата; ясно е, че е имало някакъв вид експлозия", заяви пред медиите министър-председателят Синкевичус.

На въпроса на журналист дали дронът е от украински произход, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас отговори, че това "вероятно е най-правдоподобното обяснение сред всички възможни".

Случаят на саботаж в Литва е поредният опит за подпалване на съоръжения на "Старлинк" в Европа, отбелязва АФП.

През септември сателитна станция от тази мрежа, разположена в централната част на Полша, беше подпалена, като Варшава заяви тогава, че става дума за умишлен "акт на саботаж".

В България в момента тече разследване, както съобщи премиерът Румен Радев, след твърденията на депутат от опозицията, че в страната са били подпалени телекомуникационни антени, свързани със сателитната мрежа "Старлинк", посочва АФП.

Украинската армия разчита на комуникациите на "Старлинк" в борбата си срещу руските нашественици.

Вашингтон намали пропускателната способност на военното подразделение на системата "Старлинк" в Украйна в началото на месеца, което предизвика критики в Европа и в Киев, отбелязва АФП.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10136
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12251
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1537
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5508
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2307
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3900
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1524
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432