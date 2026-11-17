Русия отговори с въздушни удари по украинската столица, където отекнаха мощни експлозии

9319 Снимка: БТА/АР

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Украйна отново е атакувала Кримския мост, а руската столица Москва е подложена на масирана атака с дронове.

Губернаторът на анексирания полуостров Сергей Аксьонов написа в канала си в Телеграм, че движението по ключовото съоръжение, което свързва Крим с континенталната част на Русия, е било спряно в 23:54 ч. местно време снощи. Той призова хората да се въздържат от пътувания към Кримския мост и да отчитат ситуацията при планиране на маршрута си.

Това бе втората украинска атака срещу Кримския мост за денонощие, след като около 2 часа на 16 ноември съоръжението бе затворено, а властите обявиха, че работят по отстраняване на пораженията.

В същото време руската столица Москва бе подложена на масирана атака с дронове. Кметът на Сергей Собянин непрекъснато съобщава, цитиран от ТАСС, за свалени безпилотни летателни апарати.

По изчисления на агенцията въз основа на данни, предоставени от Собянин, от 17:00 ч. московско (16:00 ч. българско) време вчера до 7:00 ч. московско (6:00 ч. българско) време днес са били свалени 321 дрона, насочили се към града.

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Към Московска област са били изпратени общо около 800 безпилотни летателни апарата.

Три от четирите летища, които обслужват Москва - Внуково, Домодедово и "Жуковски", които по-рано бяха затворени, вече отново обслужват полети, но в координация със съответните органи, съобщиха от Росавиация.

Вчера Собянин обяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочили се към Москва, в нощта на неделя срещу понеделник.

Тогава според Министерството на отбраната на Руската федерация Украйна е извършила най-голямата си атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо 4 години и 9 месеца.

По данни на министерството руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона.

Предишният рекорд от 1254 унищожени апарата бе поставен едва на 29 октомври.

Кметът на Киев Виталий Кличко, от своя страна, също съобщи в Телеграм за руски удари по Северния и Южния мост в украинската столица. В части от града няма ток и вода, заяви Кличко.

В Киев са отекнали мощни експлозии, казаха очевидци пред Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди във вечерното си видеообръщение, че по данни на разузнаването Русия е планирала удари за снощи и през целия ден днес.

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