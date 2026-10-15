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Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че тази нощ са нанесли удар по военното летище Борисоглебск в руската Воронежска област с брегова ракетна система "Нептун".

Русия - Украйна

Унищожени са шест руски бомбардировача Су-34М.

Според публикация на военноморските сили във Фейсбук при нападението е било унищожено и техническо оборудване за поддръжка на полетите.

От ВМС на Украйна допълват, че в момента се проверява информация за вторични детонации и пожар на летището.

Бомбардировачите Су-34М могат да носят по няколко управляеми бомби, както и различни типове ракети, и са един от ключовите активи на руските военновъздушни сили, чрез които те нанасят удари с управляеми бомби по украински отбранителни позиции и селища на фронта.

"Тази атака значително отслабва авиационния потенциал на противника и намалява интензивността на използването на тактическата авиация в съответните направления на фронта. Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна продължават да нанасят удари по военните обекти на противника", се казва още в съобщението.

То идва часове, след като Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската черноморска Одеска област, и удари два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви пък украинският президент Володимир Зеленски 

През юни 2025 г., дистанционно и видео управлявани дронове атакуваха пет руски авиобази - в Мурманска, Иркутска, Ивановска, Рязанска и Амурска област или територията на цяла Русия, като някои от тях бяха на 4000 км от Украйна. Според украинската страна поражения са били нанесени в 4 от тях, ударени бяха са над 40 самолета, като поне 13 от тях унищожени.

Тогава от Службата за сигурност на Украйна съобщиха, че заедно с техниката на летищата са изгорели и складове за боеприпаси и гориво, а загубите за Русия са за над 1 милиард долара.

 

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