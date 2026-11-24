Това са легитимни цели според устава на ООН, заяви външният министър на Украйна Андрий Сибига в отговор на Триполи

1495 Сателитно изображение: Vantor чрез AP/БТА

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Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви днес, че атаката с дронове срещу руски военен кораб и товарен кораб в либийски води през уикенда е законен акт на самоотбрана, предаде Ройтерс.

Министърът каза това в отговор на критиките от страна на либийското правителство в Триполи.

Сибига каза, че както руските военноморски кораби, така и товарните кораби, превозващи военно оборудване, са легитимни цели и правото на Украйна на самоотбрана е заложено в член 51 на Устава на ООН, предаде БТА.

Либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи, осъди вчера украинската военна операция, при която беше потопена руската военна корвета "Меркурий" в източното либийско пристанище Бенгази. То заяви, че Либия няма да приеме да бъде въвлечена в конфликта между Русия и Украйна.

Бенгази се контролира от военния командир Халифа Хафтар, чиято Либийска национална армия поддържа връзки с Русия.

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Международно признатото правителство на националното единство в Триполи контролира западната част на Либия.

"Украйна не "въвлича" никого във войната, нито "пренася" войната някъде другаде", заяви Сибига в приложението за съобщения Телеграм.

"Украйна зачита суверенитета и териториалната цялост на Либия. Подчертаваме, че действията на Украйна са насочени към противодействие на руската въоръжена агресия и не са предназначени да навредят на Либия или на нейния народ", добави министърът.

Международното право не ограничава правото на самоотбрана до територията, където се извършва агресията: тя може да бъде на територията на агресора или в международни води, заяви Сибига.

Русия е тази, която застрашава трети държави, като използва тяхната гражданска инфраструктура за своите военни цели, каза той.

Институтът за изследване на войната заяви, че руската военноморска корвета е акостирала за няколко дни в пристанището на Бенгази, за да презареди с гориво и да се снабди с провизии, в рамките на споразумение за сътрудничество, тъй като е ескортирала товарни кораби, които могат да извършват доставки на оръжие за Русия.

Правителството на Източна Либия в Бенгази заяви вчера, че има признаци, че военноморските дронове са били изстреляни от западната част на Либия, и поиска от ООН да разследва твърденията, че Украйна е разположила военни експерти там.

Руският министър на отбраната не е коментирал публично атаката.

В публикувано днес интервю украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна е отговорна за друг удар с дронове в събота срещу руски товарен кораб в международните води на Финския залив.

Той заяви, че корабът "Спарта II" е бил легитимна цел, тъй като е пренасял оръжия. Повреденият кораб е бил изтеглен обратно до руското пристанище Санкт Петербург, съобщи днес руското министерство на транспорта.

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