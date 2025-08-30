714 Снимка: AP/Geert Vanden Wijngaert/БТА

Шефката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви, че връщането на замразените руските активи няма да е възможно, освен ако Москва не плати репарации на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не можем да си представим, че... ако... има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите", заяви тя пред репортери преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген.

Руските активи, държани в базираната в Брюксел клирингова къща Euroclear, се оценяват на около 180 милиарда долара. Те са предимно държавни облигации и средства на Руската централна банка.

Страните от Г-7 блокираха около 300 милиарда долара руски активи на Запад, по-голямата част от които са в Белгия, Франция и Германия. Замразяването бе причинено от руската инвазията в Украйна през февруари 2022 г.

Някои европейски правителства, включително Великобритания и Испания, подкрепят идеята за използване на тези активи за подпомагане на Украйна или за компенсиране на западни инвеститори, чиито средства са конфискувани от Русия.

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че изземването на 200 млрд. евро би имало сериозни последствия.

През 2023 г. клиринговата къща генерира около 4,4 млрд. евро печалба от лихвите върху тези активи, като част от тези средства вече са насочени към подкрепа на Украйна чрез данъци, платени на белгийското правителство.

През март 2025 г. Euroclear получи разрешение от белгийските власти да преразпредели 3 млрд. евро от замразените средства за компенсиране на западни инвеститори, засегнати от руски контрасанкции.

Дебатът за използването на замразените руски активи е сложен и включва множество правни, политически и финансови аспекти. Европейският съюз замрази около 260 млрд. евро руски активи, от които около 70% се намират в Euroclear. Досега приходите от лихвите върху тези активи, оценявани на 3-5 млрд. евро годишно, са използвани за финансиране на заеми за Украйна, като през 2024 г. Г-7 одобри заем от 50 млрд. долара, който ще бъде изплащан чрез тези печалби.

Въпреки това идеята за пълно конфискуване на активите среща съпротива от страни като Германия, Франция и Европейската централна банка, които се опасяват, че това може да подкопае доверието в еврото. Москва многократно е наричала плановете за използване на замразените активи "кражба".

