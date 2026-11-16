По думите на върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността проблемът е, че руската страна не се съобразява със съществуващите споразумения за европейската сигурност

5128 Снимка: БТА

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Имаме архитектура на сигурност, с която Русия се е съгласила, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел, предаде БТА.

По нейните думи проблемът е, че руската страна не се съобразява със съществуващите споразумения за европейската сигурност. "Руската страна представи исканията си през 2021 г. и сега ги повтаря, като добавя и нови", отбеляза тя. Според нея това е ясен претекст за продължаване на войната в Украйна.

Трябва да видим отстъпки от руската страна, каза Калас по повод мирните преговори. Тя определи предявените руски искания като "максималистични и абсурдни".

Украинският президент Володимир Зеленски обяви вчера, че се подготвя среща на т.нар. Коалиция на желаещите, обединяваща съюзниците на Киев, която според него може да се окаже историческа, предаде Франс Прес. Целта е да бъде определена позицията на европейските страни в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

"Подготвяме среща на Коалицията на желаещите. Това е важна среща, която може да се окаже историческа", заяви Зеленски във вечерното си обръщение. "Можем да определим силна европейска позиция, която да подкрепя на 100 процента победата", добави той.

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Украинският президент съобщи също, че през следващата седмица се предвижда заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна. Според него то трябва да бъде резултатно и да изпрати силен сигнал към Русия, че Украйна няма да остане без подкрепа.

Тази седмица европейските страни обявиха, че Франция, Великобритания, Полша, Германия и Италия, заедно с институциите на Европейския съюз, ще представляват Европа в предстоящите преговори за Украйна.

Досега преговорите за прекратяване на войната се водеха в тристранен формат между Украйна, Русия и САЩ, като Москва се стреми да държи европейските страни извън преговорния процес. "Тристранният формат Украйна - САЩ - Русия трябва не само да се превърне в четиристранен, но и да бъде значително укрепен", подчерта Зеленски.

Междувременно Русия продължава масираните удари срещу Украйна с наближаването на зимата, включително по време на двудневните преговори, проведени тази седмица в Абу Даби.

Според Зеленски новата стратегия на Москва е да избира определен регион и да съсредоточава ударите си там в продължение на няколко дни, като атакува електропреносните мрежи и подстанциите.

Той посочи, че Днепропетровска област в Централна Украйна е най-тежко засегната от началото на септември. Руските удари често оставят хиляди хора без електричество на фона на понижаващите се температури.

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