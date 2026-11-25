Каталунският сепаратист Карлес Пучдемон обяви, че се завръща в Испания на 12 декември
Вчера Върховният съд приложи закона за амнистията и прекрати наказателното дело срещу него
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Каталунският сепаратист и бивш регионален лидер Карлес Пучдемон заяви днес, че планира да се върне в Испания на 12 декември, след като Върховният съд приложи закона за амнистията и прекрати наказателното дело срещу него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
С това Пучдемон ще сложи край на продължаващото от почти десетилетие самоналожено изгнание.
Той обяви на излъчвана на живо пресконференция в Брюксел, че на 17 декември ще представи предложения за подновяване на кампанията за независимост на Каталуния.
Пучдемон избяга в Белгия през октомври 2017 г., след като организира референдум за независимост, който испанските съдилища обявиха за незаконен. Допитването предизвика най-тежката политическа криза в Испания за последните десетилетия и задълбочи напрежението между Мадрид и Каталуния.
Законът за амнистията, който парламентът одобри през 2024 г., е част от споразумение между Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес и каталунските сепаратистки организации, включително партията "Жунтс" (Junts) на Пучдемон. В замяна на амнистията каталунските сепаратисти подкрепиха Санчес при преизбирането му за премиер през 2023 г.