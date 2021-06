Един човек беше убит, а друг ранен, след като от камион ги блъсба на шествие на гей прайд в Южна Флорида в събота вечерта, съобщава ABC News.

"Това, което започна като празник, бързо се превърна в трагедия на днешния парад", заяви в изявление шерифът на окръг Брауърд Грегъри Тони.

DEVELOPING: Two people hit by truck at South Florida gay pride march. Officials have not confirmed the extent of the victims' injuries. https://t.co/3osDp4AyNm

"Въпреки че властите все още събират информация, знаем, че двама души, участвали в парада, са били ударени от превозно средство. Единият човек е починал, а другият остава хоспитализиран", допълни той.

"Тази трагедия се разигра на няколко крачки от мен и моя екип, ние сме съкрушени, след като станахме свидетели на този ужасен инцидент", добави Грегъри.

И двамата са откарани в здравния медицински център Broward, където единият е обявен за мъртъв. Длъжностни лица заявиха, че другият мъж засега е в стабилно състояние.

Властите все още разследват дали това е инцидент или умишлено действие. Полицията обяви, че шофьорът е задържан за разпит.

"Разследването е в процес и разглеждаме всички възможности", заяви говорителят на полицията във Форт Лодърдейл детектив Али Адамсън на пресконференция.

The amount of ramming attacks directed at minorities this week makes me more convinced of the need to educated kids when they are young to not be hateful like their selfish parents.



1 killed after truck plows into crowd at pride parade in Florida https://t.co/s3OLgkqrgo

"В момента нищо не е изключено, трябва да гледаме от всички ъгли и това е, което правим", коментира още той.

"ФБР участва в усилията ни да извърши задълбочено и цялостно разследване", добави Адамсън.