12414 Снимка: БТА/АР

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Маскирани по улиците на Берлин, водни оръдия в Кьолн, Франкфурт и Хамбург, хвърляне на камъни, горящи барикади и ранени от пиратки в Хановер. Протестите на младите хора в Германия излязоха от контрол, съобщиха БНР и БТА.

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В ранния следобед над 100 000 души изпълниха улиците в 30 германски града. Движението "Поколението Z се заема" настоява за повече средства за училищата, за службите за борба със зависимостите и за психичното здраве, както и за мерки срещу високите разходи за живот, по-голяма социална справедливост и по-строги ограничения на вредните емисии.

"Институциите, които трябва да подготвят младите за живота, са лишени от средства", твърдят организаторите на демонстрациите. Те са против и въвеждането на доброволно присъединяване към армията, като подозират, че това е прелюдия към възстановяване на наборната военна служба.

"Днес сме тук, за да се борим за мир и свобода, а не за война и потисничество. Най-важното за нас е повече подкрепа за системата на здравеопазването и образованието. Ние сме против задължителната военна служба и подкрепяме по-справедливото разпределение на тежестта", заяви Лина Фридрих, говорител на протестното движение.

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Полицията съобщава за запалени бенгалски огньове, барикади и хвърлени бутилки и яйца по служители на реда. Силите за сигурност използват лютиви спрейове и водни оръдия.

Органите за сигурност предварително предупредиха за възможно инфилтриране от крайно леви групи. Много търговски обекти обезопасиха прозорците си с плоскости от шперплат, опасявайки се от грабежи.

В Хамбург няколко хиляди души се включиха в демонстрация, по време на която участници, облечени в черно и някои с маски на лицата, изтръгнаха пластмасови заграждения от пътни ремонти и ги запалиха в близост до метростанция. Полицията се намеси, за да разпръсне множеството, като на няколко пъти използва лютив спрей. Пожарът бе потушен с водно оръдие. Според организаторите в протеста са участвали между 6000 и 7000 души.

Във Франкфурт полицията прекрати демонстрацията, след като участници замеряха служителите на реда с бутилки, камъни и пиротехнически средства.

Няколко полицаи бяха ранени, като един от тях може да е получил по-сериозни наранявания, заяви министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Позек. По думите му около 100 леви екстремисти са участвали в нападенията срещу полицията.

В Берлин също бяха употребени пиратки по време на демонстрация в централния квартал Мите. Около 700 души се събраха на площад Розенталер плац, откъдето се отправиха към квартал Пренцлауер Берг.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.