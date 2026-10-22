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Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску беше извикан в сряда за изслушване в Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) по ново дело, по което е заподозрян, че се е опитал да унищожи устройства, използвани от следователите в разследването срещу него, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на съдебни източници.

Балканите

Това е четвърто дело срещу Джорджеску, който се намира в предварителния арест по дело, по което е разследван за измама в размер на над 1 милион евро, а отделно е изпратен на съд по други две дела, по които е обвинен съответно в действия срещу конституционния ред и в пропаганда на фашистка идеология, припомня БТА.

Според телевизия Диджи 24 мъж на 35 години е разследван от DIICOT за две престъпления, след като издирвал по искане на Калин Джорджеску микрофони и други средства за аудио-визуално наблюдение, поставени от прокурорите в жилището му в Могошоая.

"Търсеният резултат, съответно промяна на информационните данни и нарушаване на работата или повреждане на техническите средства, използвани от съдебните органи, не е постигнат", се посочва в съобщение на DIICOT.

Сайтът Зиаре отбелязва, позовавайки се на съдебни източници, че 35-годишният Влад Алин Замфир, собственик на фирмата "DISCRET MISSION", е поставен под съдебен контрол. Според Диджи 24 той притежава сайт за продажба на устройства за шпионаж.

По време на разпит вчера мъжът е признал, че е посетил жилището на Калин Джорджеску, но е посочил, че дейността му е законна, не се е намесвал по отношение на апаратурата, използвана от прокурорите, и не е установил нищо при направените проверки.

По-рано DIICOT съобщи, че заедно с Румънската полиция е приложила две заповеди за обиск в Букурещ по дело, свързано с две престъпления, отнасящи се до незаконни операции с информационни устройства или програми, и опит за престъпление, свързано с изменение на информационни данни и нарушение на работата на информационни системи.

Прокурорите твърдят, че на 26 септември по искане на Джорджеску 35-годишният мъж е започнал сканиране и проверка на недвижимия му имот в Могошоая, окръг Илфов, с цел откриване на техническите устройства за аудиовизуално наблюдение, използвани от съдебните органи, както и намеса в информационните данни или нарушаване на работата на информационните системи.

Това искане е дошло пет дни след обиските на DIICOT в жилището на Калин Джорджеску в рамките на делото, по което той е обвинен, че е измамил бизнесмен с над 1 милиона евро, отбелязва Диджи 24. През септември прокурорите наложиха запор на къщата в Могошоая.

По това дело Калин Джорджеску, който е в ареста от 29 септември, има качеството на заподозрян и беше отведен за изслушване в централата на DIICOT, а прокурорите поискаха удължаване на предварителния му арест, посочва Зиаре. Букурещкият съд разреши на 13 октомври Джорджеску да бъде освободен под домашен арест, но той остава в полицейския арест до разглеждане на обжалването на тази мярка, което е насрочено за петък.

Джорджеску спечели първия тур на изборите на 24 ноември 2024 г., поднасяйки изненада за почти всички в Румъния. Към онзи момент той бе неизвестен на широката публика, но беше набрал популярност в интернет пространството, където стотици профили споделяха посланията му и го промотираха. На 6 декември същата година - два дни преди насрочения втори тур, Конституционният съд на Румъния отмени резултата заради информация за чуждестранна намеса, по-конкретно от страна на Русия. Москва отхвърли тези обвинения.

 
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