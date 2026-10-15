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Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че Русия е сгрешила, като е търсила сделка само с Вашингтон, подчертавайки, че Европа ще продължи да подкрепя Украйна и да "оказва натиск върху агресора" Москва.

Русия - Украйна

Русия няма да успее да принуди Украйна да се предаде чрез сделка с Вашингтон, тъй като Европа ще продължи да подкрепя Киев, заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика в интервю за "Евронюз".

Според Калас Русия е допуснала грешни изчисления след срещата на върха в Анкъридж миналата година, опитвайки се да принуди Украйна да се предаде чрез сделка със САЩ.

"Руснаците искат да обсъждат и преговарят със САЩ, така че САЩ да изпълнят това, което искат. Но ние имаме свои собствени искания към Русия - каза тя - Посланието е, че трябва да говорите с европейците."

На въпрос относно сделката за дизеловото гориво и енергийното прекратяване на огъня, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп, според които Русия ще достави 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, Калас заяви, че споразумението е ясен подарък за руския президент Владимир Путин.

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"Въпросът е: какво е дал той в замяна? Това, което виждаме, е, че той всъщност увеличава атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура. Прекратяването на огъня, което също беше обявено, всъщност не работи от руска страна", каза тя.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред "Файненшъл таймс", че Киев ще възобнови ударите по руски рафинерии въпреки натиска от САЩ, включително прекъсванията в обмена на разузнавателна информация и отслабения сигнал на Starlink по време на тежки руски атаки.

Според Калас централният въпрос е Русия да прекрати агресивната си война, което би сложило край и на атаките на Украйна срещу руски рафинерии.

"Ако погледнем голямата картина, по-голямата част от финансирането на тази война идва от петрол. И затова Украйна също се е насочила към рафинериите, докато Русия е насочила атаките към енергийната инфраструктура в Украйна, за да причини колкото се може повече страдания на украинския народ през предстоящата зима", каза тя.

Калас повтори, че международен натиск трябва да се окаже върху агресора да прекрати войната, а не върху жертвата да се предаде - позиция, която според нея Европа последователно е поддържала.

"Ако направим това заедно със САЩ, посланието към Русия ще бъде ясно: спрете тази война и всички ваши притеснения относно петролните рафинерии и други подобни също ще спрат", каза тя.

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На въпроса дали вълната от избори в ключови страни от ЕС, включително перспективата Марин льо Пен да стане президент на Франция, сигнализира за намаляваща подкрепа за Украйна, Калас призна, че обществените нагласи са се променили през четирите години война.

Въпреки това, тя каза, че Европа трябва да представи единен фронт, за да бъде ефективна външната ѝ политика.

"Това всъщност си играят руснаците: европейците ще се уморят и след това ще получат това, което искат. И това, което искам да подчертая, е, че апетитът им тогава ще нарасне", предупреди Калас.

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