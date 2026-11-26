Юристи смятат, че тази атака вероятно е нарушила нормите на международното право и е подкопала правилата, предназначени да предотвратяват разпространението на въоръжени конфликти

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Атаката на Украйна срещу руски военен кораб в либийско пристанище се превърна в ярък военен успех. В същото време тя вероятно е нарушила нормите на международното право, пише "Политико".

"Образцова украинска операция в отговор на войната на Русия" - така президентът на Украйна Володимир Зеленски определи потъването в неделя на "Меркурий", една от най-съвременните руски корвети, която в този момент се намираше в пристанището на Бенгази. Зеленски с гордост обяви, че по време на операцията, в която са участвали седем морски дрона украинско производство, е бил изведен от строя и руски товарен кораб, заподозрян в превоз на оръжие.

От военна гледна точка тази операция наистина се превърна в поредната смела специална операция на Украйна. Според експерти по международно право обаче тази атака вероятно е нарушила както международното право, така и суверенитета на Либия.

Администрацията на източната част на страната, базирана в Бенгази, призова ООН да разследва случая с потапянето на кораба, както и "съобщенията за присъствието на украински персонал, експерти или военни части" в западната част на Либия.

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Либийците могат да имат сериозни основания да подадат жалба пред Международния съд, заяви Дейвид Летс, офицер в оставка от австралийския военноморски флот, а понастоящем директор на програмата по военно право в Австралийския национален университет в Канбера. "Освен ако не искате да изтъкнете аргумента, че Либия по някакъв начин е въвлечена в конфликта между Украйна и Русия и принципът на неутралитет не се прилага спрямо нея, ми е трудно да си представя как това потапяне се вписва в рамките на закона", казва Летс.

Летс е един от авторите на "Нюпортското ръководство по правото на морската война" - сборник от законодателни актове, издаван и актуализиран от Военноморския колеж на САЩ. По думите му, атаката на Украйна край Бенгази "се различава значително от ударите ѝ срещу руски кораби в Черно море и в черноморските пристанища", които са били нанесени в спорни, а не в неутрални води.

Законите за неутралитета до голяма степен се основават на Хагската конвенция от 1907 г., която кодифицира правата и задълженията на неучастващите в война държави по време на въоръжени конфликти. Според нея на държавите, намиращи се в състояние на война, се забранява да извършват нападения, блокади или миниране в неутрални води.

От своя страна неутралните държави не трябва да позволяват на военните кораби на воюващите страни да превръщат пристанищата им във военни бази. Престоят в пристанищата обикновено е ограничен до 24 часа, с изключение на случаи на повреда, ремонт или лошо време.

"Тази атака представлява нарушение на неутралитета на Либия", казва Джеймс Краска от Военноморския колеж на САЩ и професор по международно морско право в Центъра за международно право "Стоктън". "Атаката е законна, ако се извършва извън 12 морски мили от бреговата линия, но, разбира се, в рамките на тази зона това представлява нарушение, а що се отнася до украинската страна, техният аргумент може да се състои в това, че военен кораб на воюваща страна трябва да престои в чужд неутрален пристанищен град не повече от 24 часа. Ако остане там повече от 24 часа, корабът ще се окаже в опасност и Либия може да наруши условията... Ако времето е неблагоприятно или се наложи ремонт, за да се направи корабът годен за плаване, тогава срокът може да бъде удължен", казва Краска, цитиран от "Политико".

От гледна точка на смелост и мащаб атаката не е напълно безпрецедентна. През март либийските власти съобщиха за повреда на руския газов танкер "Арктик Метагаз" по време на пътуването му към Египет. Русия обвини Украйна, че е нанесла удар по танкера с помощта на морски дронове, вероятно изстреляни от територията на Западна Либия. Киев нито потвърди, нито отрече своето участие.

Правителствата на Судан, Мали и Нигер също обвиниха украинските специални части в провеждането на операции на територията на техните страни, където се намират руски наемници. Киев отричаше тези обвинения.

Този път обаче Киев с гордост призна, че е потопил кораба "Меркурий" в неутрално пристанище. Защо? И наистина ли нарушението на закона за неутралитета има значение?

В миналото, когато са възниквали въпроси относно неутралитета или Украйна е обвинявана в нарушаване на законите на войната, Киев заявяваше, че сега не е време за церемонии, тъй като именно Украйна е пострадалата страна. Например, когато през 2023 г. наблюдателната мисия на ООН съобщи за жестоко отношение към руски военнопленници, Министерството на външните работи на Украйна благодари на мисията за документирането на нарушенията от страна на Русия, но отхвърли обвиненията срещу Киев, заявявайки: "Считаме за неприемливо да се възлага отговорност на жертвата на агресията".

Бившият британски дипломат Тим Уиласи-Уилси, понастоящем научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби, заявява, че когато става дума за потъването на "Меркурий", той не счита правните аспекти за важни. "На кого изобщо му пука, честно казано? Честно казано, не мисля, че законността има особено значение в този случай", казва той.

Пренебрегването на атаката в Бенгази обаче само засилва ерозията на нормите на международното право и подкопава "международния ред, основан на правила", установен след 1945 г. Това прави моретата по-опасни. Летс подчерта колко е важно за страни като Украйна да спазват закона. "Интересно е каква би била реакцията, ако този кораб беше акостирал, да речем, в Генуа или Саутхемптън, а не в Бенгази", допълни той. "След като сме създали набор от закони, предназначени да защитават жертвите на въоръжени конфликти и да ограничават мащабите им, готови ли сме да се сбогуваме с всичко това?... Готови ли сме просто да се примирим с тоталната война, като отменим всички правила, и да кажем: "Последните 100 години са чиста загуба на време. Правете каквото искате". Мисля, че не", смята той.

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