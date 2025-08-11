#Тръмп #Русия - Украйна

14:58 | 11.08.25

Какъв ще е резултатът от срещата Путин-Тръмп?

Какъв ще е резултатът от срещата Путин-Тръмп?

11.08.25 | 321 гласа
Колаж: Getty Images/Dir.bg

Предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин на 15 август за край на войната в Украйна предизвика сериозно безпокойство в Европа. То бе породено от факта, че разговорите в Аляска ще се проведат без участието на украинския държавен глава Володимир Зеленски, което създава опасения за сделка, пренебрегваща интересите на Киев.

Напрежението беше подхранено от изявление на Тръмп, че споразумението вероятно ще включва "известна размяна на земи". В отговор на този сценарий европейските страни и Киев излязоха с алтернативен план, който, според "Уолстрийт Джърнъл", настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка, последвано от размяна на територии, а не едностранни отстъпки. Планът предвижда и предоставяне на ясни гаранции за сигурността на Украйна.

На този фон президентът Зеленски проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. В съвместна декларация европейските лидери приветстваха дипломатическите усилия, но подчертаха, че ще продължат да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна и да поддържат натиск върху Русия.

От Белия дом пък заявиха, че са отворени за тристранна среща, но сегашният формат е по искане на Путин. Руският президент от своя страна коментира, че условията за диалог със Зеленски все още не са налице. 

Какъв ще е резултатът от срещата Путин-Тръмп?

Какъв ще е резултатът от срещата Путин-Тръмп?

