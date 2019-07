Северна Корея окачестви вчерашната среща между своя лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп в демилитаризираната зона между двете Кореи като "историческа" и "изключителна", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Двамата лидери изразиха съгласие да "възобновят и продължат ползотворните разговори за постигане на нов напредък в денуклеаризацията на Корейския полуостров", съобщи севернокорейската държавна осведомителна агенция КЦТА.

С тази среща Тръмп стана първият действащ американски президент, стъпил в Северна Корея, отбелязва Ройтерс.

"Върховните ръководители на двете страни се договориха да продължат да поддържат връзка в бъдеще и да подновят и дадат тласък на продуктивния диалог за постигане на нов пробив в денуклеаризацията на Корейския полуостров и в двустранните отношения", посочи КЦТА.

Срещата, предложена от Тръмп в пост в Туитър, за която Ким каза, че го е изненадала, демонстрира разбирателството между двамата, но според анализатори Тръмп и Ким не са по-близо до стесняване на пропастта между позициите им, отколкото когато се разделиха след срещата си във Виетнам през февруари.

Ким заяви, че добрите му лични връзки с Тръмп са направили една такава драматична среща възможна при едва еднодневно предизвестие и че отношенията с Тръмп ще продължат да дават добри резултати, отбеляза севернокорейската агенция.

Смелото решение, довело до историческата среща, създаде безпрецедентно доверие между двете страни, подчерта КЦТА.

Малко преди да отпътува от Южна Корея, където беше заедно с президента Тръмп, държавният секретар на САЩ Майк Помпейо каза пред репортери, че нов кръг преговори вероятно ще има през юли и преговарящи от севернокорейска страна ще са дипломати от външното министерство, отбелязва Ройтерс.

Ще доведат ли срещите до нещо отвъд "здрасти"

"Добре, да го направим".

С тези думи, с бавна стъпка и потупване по ръката на Ким Чен-ун президентът Доналд Тръмп стана вчера първият действащ американски лидер, стъпил в Северна Корея. Двамата написаха история в здраво укрепената демилитаризирана зона. Този специално създаден за телевизионно зрелище момент бе немислим само преди две години, когато двамата мъже си разменяха обиди и неумолими заплахи, написаха Зийк Милър и Джонатан Лемайър от Асошиейтед прес.

"Не съм очаквал да се видя с вас на това място", каза Ким на Тръмп, когато се ръкуваха над бетонния праг, част от демаркационната линия между Севера и Юга.

От чудноват туит до историческо стъпване на територията на Северна Корея, импровизираната до голяма степен трета среща между президента Тръмп и севернокорейския лидер бе драматичен шедьовър от типа създадени за телевизията спектакли, които Тръмп така високо цени, пише в. "Ню Йорк таймс".

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!