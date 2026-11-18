Иззеха луксозно имение в Париж от украинския олигарх Жеваго по искане на Киев
Стойността на "Отел дьо Жарнак" е оценена на 40 млн. долара, а бившият депутат от Радата е разследван за финансови престъпления
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Луксозно имение на украински олигарх, намиращо се в центъра на френската столица Париж, е било иззето в началото на ноември по искане на Киев. Собственикът, който определя процедурата като "политическа", обаче ще обжалва решението, съобщиха днес пред Франс прес източници, близки до случая.
Франция
Става дума за милиардера и бивш депутат в Радата до 2019 г. Константин Жеваго, разследван от антикорупционния орган на Украйна. Изземването е извършено на 9 ноември "в изпълнение на искане за международна правна помощ, отправено от Генералната прокуратура на Украйна на 17 септември 2026 г.", уточниха украинските власти в официално съобщение. В съобщението се добавя, че стойността на имота е оценена на "над 40 милиона долара".
"Франция наскоро изпълни това искане за международна правна помощ, отправено от украинските власти, в рамките на отличното двустранно сътрудничество, което поддържаме с тази страна", потвърди пред Франс прес парижки съдебен източник, предаде БТА.
Имението "Отел дьо Жарнак" се намира в непосредствена близост до мемориално-историческия комплекс "Инвалидите", в Седми район на Париж. Това е неокласическа сграда, датираща от 18-и век. В пределите на имота има открит плувен басейн. Имотът е обявен за исторически паметник.
Според публични данни, с които Франс прес се е запознала, през 2022 г., имотът е бил закупен за 35 милиона евро от Костантин Жеваго. Той е на около 50 години и е сред най-богатите хора в Украйна. От няколко години фигурира в списъка на издирваните от Киев лица заради предполагаеми "финансови престъпления". Срещу него се води разследване от съдия към Висшия антикорупционен съд в Киев.
Жеваго е бил депутат в периода 1998-2019 г., като е заседавал ту като независим народен представител, ту в парламентарния лагер на бившия министър-председател Юлия Тимошенко.
Украинското правосъдие го подозира в присвояване на 113 милиона долара от собствената му банка - "Финансова и кредитна банка", която фалира през 2015 г. Според разследването средствата впоследствие са били "изпрани чрез офшорни структури и компании", принадлежащи на бизнесмена.
През 2022 г., между Коледа и Нова година, Жеваго беше арестуван в Куршвел - един от най-луксозните ски курорти във Френските Алпи. Той прекара няколко дни в предварителния арест, след което беше поставен под съдебен надзор.
Украйна безуспешно поиска екстрадицията му от Франция. Френското правосъдие отказа два пъти да го предаде, позовавайки се на липсата на "основни гаранции за справедлив съдебен процес и защита на правата" на обвиняемия в условията на война.
"Това разпореждане за изземване, резултат от съдебното сътрудничество между Франция и Украйна, по никакъв начин не предрешава основателността на украинското производство", заявиха пред Франс прес адвокатите на Жеваго - Жесика Финел, Франсоа Зимре и Каталина де ла Сота. Те подчертават, че френският съдия "по никакъв начин не се е произнасял" по съществото на украинското разследване.
"Широкомащабната публична комуникационна кампания, която украинските власти водят в момента, е особено показателна за политическия характер на тази процедура", заявяват адвокатите, като обявяват, че ще обжалват решението.
В миналото защитата на Жеваго вече е обвинявала украинските власти пред френското правосъдие, че използват борбата с корупцията като инструмент за "икономическа чистка", насочена срещу "политически противници". Това става ясно от съдебни документи, с които Франс прес се е запознала.
Името на Жеваго се споменава и във връзка с предполагаем корупционен скандал, довел през 2023 г. до ареста на бившия председател на Върховния съд на Украйна Всеволод Князев. Олигархът е заподозрян, че чрез адвокати е организирал изплащането на подкуп на съдията, за да получи благоприятно съдебно решение. Жеваго отрича тези обвинения.