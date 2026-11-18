Стойността на "Отел дьо Жарнак" е оценена на 40 млн. долара, а бившият депутат от Радата е разследван за финансови престъпления

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Луксозно имение на украински олигарх, намиращо се в центъра на френската столица Париж, е било иззето в началото на ноември по искане на Киев. Собственикът, който определя процедурата като "политическа", обаче ще обжалва решението, съобщиха днес пред Франс прес източници, близки до случая.

Става дума за милиардера и бивш депутат в Радата до 2019 г. Константин Жеваго, разследван от антикорупционния орган на Украйна. Изземването е извършено на 9 ноември "в изпълнение на искане за международна правна помощ, отправено от Генералната прокуратура на Украйна на 17 септември 2026 г.", уточниха украинските власти в официално съобщение. В съобщението се добавя, че стойността на имота е оценена на "над 40 милиона долара".

"Франция наскоро изпълни това искане за международна правна помощ, отправено от украинските власти, в рамките на отличното двустранно сътрудничество, което поддържаме с тази страна", потвърди пред Франс прес парижки съдебен източник, предаде БТА.

Имението "Отел дьо Жарнак" се намира в непосредствена близост до мемориално-историческия комплекс "Инвалидите", в Седми район на Париж. Това е неокласическа сграда, датираща от 18-и век. В пределите на имота има открит плувен басейн. Имотът е обявен за исторически паметник.

Според публични данни, с които Франс прес се е запознала, през 2022 г., имотът е бил закупен за 35 милиона евро от Костантин Жеваго. Той е на около 50 години и е сред най-богатите хора в Украйна. От няколко години фигурира в списъка на издирваните от Киев лица заради предполагаеми "финансови престъпления". Срещу него се води разследване от съдия към Висшия антикорупционен съд в Киев.

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Жеваго е бил депутат в периода 1998-2019 г., като е заседавал ту като независим народен представител, ту в парламентарния лагер на бившия министър-председател Юлия Тимошенко.

Украинското правосъдие го подозира в присвояване на 113 милиона долара от собствената му банка - "Финансова и кредитна банка", която фалира през 2015 г. Според разследването средствата впоследствие са били "изпрани чрез офшорни структури и компании", принадлежащи на бизнесмена.

През 2022 г., между Коледа и Нова година, Жеваго беше арестуван в Куршвел - един от най-луксозните ски курорти във Френските Алпи. Той прекара няколко дни в предварителния арест, след което беше поставен под съдебен надзор.

Снимка: AP Photo/Laurent Cipriani/БТА

Украйна безуспешно поиска екстрадицията му от Франция. Френското правосъдие отказа два пъти да го предаде, позовавайки се на липсата на "основни гаранции за справедлив съдебен процес и защита на правата" на обвиняемия в условията на война.

"Това разпореждане за изземване, резултат от съдебното сътрудничество между Франция и Украйна, по никакъв начин не предрешава основателността на украинското производство", заявиха пред Франс прес адвокатите на Жеваго - Жесика Финел, Франсоа Зимре и Каталина де ла Сота. Те подчертават, че френският съдия "по никакъв начин не се е произнасял" по съществото на украинското разследване.

"Широкомащабната публична комуникационна кампания, която украинските власти водят в момента, е особено показателна за политическия характер на тази процедура", заявяват адвокатите, като обявяват, че ще обжалват решението.

В миналото защитата на Жеваго вече е обвинявала украинските власти пред френското правосъдие, че използват борбата с корупцията като инструмент за "икономическа чистка", насочена срещу "политически противници". Това става ясно от съдебни документи, с които Франс прес се е запознала.

Името на Жеваго се споменава и във връзка с предполагаем корупционен скандал, довел през 2023 г. до ареста на бившия председател на Върховния съд на Украйна Всеволод Князев. Олигархът е заподозрян, че чрез адвокати е организирал изплащането на подкуп на съдията, за да получи благоприятно съдебно решение. Жеваго отрича тези обвинения.

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