Окръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да окаже финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция (ICE), предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Това необичайно решение - извънредното положение обикновено се обявява при климатични бедствия - позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради тези акции.

То също така позволява въвеждането на мораториум върху изгонването от жилища на наематели и по-бърза социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от политиката на президента Доналд Тръмп.

"Имаме цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места", заяви Джанис Хан, една от ръководителките на окръга. За тази демократка това е отговор "на страха, страданията и хаоса, причинени от тези акции".

"Искам нашите имигрантски общности да знаят, че сме до тях в тази извънредна ситуация [...] и че разбираме какво преживяват", каза тя.

Поддръжниците на тази мярка критикуват акциите срещу незаконни имигранти, които се умножиха из САЩ през последните месеци, особено в големите градове, управлявани от Демократическата партия, от Чикаго до Вашингтон и Лос Анджелис.

Администрацията на Тръмп категорично отрича обвиненията за расово профилиране.

Лос Анджелис беше разтърсен в началото на юни от сблъсъци между полицията и протестиращи, които осъждаха акциите, наредени от правителството. Доналд Тръмп отговори, като изпрати военни да отговарят за реда. 

