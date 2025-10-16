Това необичайно решение позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради рейдовете на имиграционните

Окръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да окаже финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция (ICE), предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Това необичайно решение - извънредното положение обикновено се обявява при климатични бедствия - позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради тези акции.

То също така позволява въвеждането на мораториум върху изгонването от жилища на наематели и по-бърза социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от политиката на президента Доналд Тръмп.

"Имаме цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места", заяви Джанис Хан, една от ръководителките на окръга. За тази демократка това е отговор "на страха, страданията и хаоса, причинени от тези акции".

"Искам нашите имигрантски общности да знаят, че сме до тях в тази извънредна ситуация [...] и че разбираме какво преживяват", каза тя.

Поддръжниците на тази мярка критикуват акциите срещу незаконни имигранти, които се умножиха из САЩ през последните месеци, особено в големите градове, управлявани от Демократическата партия, от Чикаго до Вашингтон и Лос Анджелис.

Администрацията на Тръмп категорично отрича обвиненията за расово профилиране.

Лос Анджелис беше разтърсен в началото на юни от сблъсъци между полицията и протестиращи, които осъждаха акциите, наредени от правителството. Доналд Тръмп отговори, като изпрати военни да отговарят за реда.

