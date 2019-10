Президентът на Чили Себастиан Пинера обяви извънредно положение след вчерашните бунтове в столицата Сантяго срещу поскъпването на транспорта, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Сблъсъците принудиха силите на реда да блокират всички станции на метрото.



HAPPENING NOW - A state of emergency has been declared in the Chilean capital of Santiago. The iconic Enel building is on fire amid massive protests. The state of Emergency could last up to 15 days according to the constitution.

