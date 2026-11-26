На Европейския съвет ще бъде обсъден и наследник на Кристин Лагард начело на ЕЦБ

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Европейският съвет ще заседава извънредно днес и утре в Брюксел, за да обсъди следващия седемгодишен бюджет на ЕС (2028-2034 г.). България е представена от премиера Румен Радев, който още миналия месец заяви, че България няма да участва в отпускането на новите 70 милиарда за Киев.

Още две са темите в дневния ред на извънредната среща - помощта за Украйна и новия ръководител на ЕЦБ след обявеното оттегляне на Кристин Лагард.

Европейските лидери ще разгледат възможностите за продължаване на финансирането на Киев догодина.

По-рано този месец Европейската комисия предложи Киев да получи нов заем от ЕС за 45 милиарда евро, като европейските държави ще могат да участват по избор във финансирането на украинската отбрана или за покриване на други невоенни разходи.

Дойде време да постигнем споразумение за многогодишния бюджет на ЕС, посочва Коща в поканата си до участниците в заседанието, предаде БТА.

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В края на миналата седмица той представи предложение за разпределение на седемгодишния бюджет, което включва промени в размера на данъците и ограничаване на някои бюджетни пера, включително в частта за сближаване.

На фона на сериозни разногласия между държавите за многогодишния бюджет на блока, лидерите ще се опитат да сближат позиции за това как да бъдат разпределени европейските средства между новите приоритети - отбрана, сигурност и конкурентоспособност и традиционните политики - земеделие и кохезионни фондове.

Разделение има и по въпроса откъде да идват новите приходи в европейския бюджет. Предложението включва няколко нови източника на финансиране, сред които данъци върху цифровите услуги, приходи от въглеродните емисии и от тютюневи изделия.

Коща изрази надежда Европейският съвет да разгледа предложението за бюджета "в дух на компромис". Всички носим отговорност да постигнем споразумение, което да помогне за справяне с предстоящите предизвикателства - повишаване на конкурентоспособността, укрепване на сигурността и отбраната, утвърждаване на ролята на Европа в света, като запазим политиките, доказали своята стойност, допълва той.

По думите на Коща се предвижда Европейският съвет да разгледа и въпроса за определяне на нов управител на Европейската централна банка след оттеглянето на Кристин Лагард.

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