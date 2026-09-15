Със засилващата се агресия на Русия срещу Украйна, такава готовност е жизненоважна за нашия регион, заяви президентът Гитанас Науседа

5082 Снимка: БТА/АП

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Дрон, който навлезе във въздушното пространство на Литва, беше унищожен от изтребители на НАТО, съобщи литовският президент Гитанас Науседа половин час след полунощ. "Благодаря на съюзническия персонал за бързата им реакция", написа той в "Екс".

"Със засилващата се агресия на Русия срещу Украйна, такава готовност е жизненоважна за нашия регион. Заедно с нашите съюзници в НАТО, Литва ще защитава своето въздушно пространство", добави Науседа.

"Дронът, който наруши въздушното пространство на Литва тази вечер, беше бързо свален от изтребители на НАТО. Искрени благодарности на нашите съюзници, чието присъствие помага за защитата на нашето небе и укрепва нашата сигурност", написа литовският външен министър Кестутис Будрис в "Екс". "Това е най-добрият пример за единство и решителност на съюзниците в действие - изпращане на ясно послание, че НАТО е бдително, ангажирано и готово", добави той.

Литовското национално радио съобщи, позовавайки се на предварителни данни от Националния център за управление на кризи, че дронът е дошъл от съседeн Беларус и се е насочвал на запад.

Той е паднал в селски район близо до Каунаското езеро, в центъра на страната.

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Литва, Латвия и Естония - бивши съветски републики, граничещи с Русия - редовно регистрират навлизания на дронове във въздушното си пространство.

As a follow-up to the post above, fighter jets were scrambled to intercept a UAV in the air over Lithuania. pic.twitter.com/tco12gKqAn — hotoke (@hotoke_shinei) September 15, 2026

На 19 май изтребител на НАТО свали над Естония украински дрон, което бе първото прехващане на чужд дрон във въздушното пространство на балтийска държава от военновъздушната мисия на НАТО след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

LISTEN: Drone buzzes over Nemėžis near Vilnius, Lithuania before NATO fighter jet shoots it down https://t.co/7nsZngoIfR pic.twitter.com/Rz2ZvfY0T9 — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 14, 2026

Според европейски анализатори Русия умишлено отклонява от курса им украинските дронове, изстреляни към промишлени съоръжения и петролни терминали в района на Санкт Петербург, разположен на Финския залив, отбелязва АФП.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.