1142 Снимка: iStock by Getty Images

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.

Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС, цитиран от БТА.

Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.

Руските военни самолети почти винаги летят без идентификационен сигнал от транспондерите си, което ги прави невидими за гражданския контрол на въздушното движение.

Маршрутите им доближават руските самолети до въздушното пространство на НАТО, без да го нарушават на практика. Предполага се, че Москва използва полетите, за да тества реакциите на алианса.

През 2023 г. изтребители на НАТО са прехванали над Европа повече от 300 руски военни самолета. Случаите са били свързани с приближаването на руските изтребители към въздушното пространство на пакта, основно над Балтийско море.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.