Изтребител "Мираж" се разби в Североизточна Франция
Тялото на първия пилот е намерено, продължава издирването на втория
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Изтребител "Мираж" (Mirage 2000D) се е разбил близо до град Нанси в Североизточна Франция, съобщиха от френските военно-космически сили.
Франция
Инцидентът е станал приблизително в 22:40 ч., в района на община Рожевил в департамента Мьорт-е-Мозел, докато военният самолет се е връщал от мисия.
Тялото на първия пилот е намерено и се очаква идентифициране. Продължава издирването на втория член на екипажа.
Свидетели са чули силна експлозия и са видели огнено кълбо снощи.
Отломките от изтребителя са били забелязани от дрон, съобщи кметът на Пон-а-Мусон Анри Лемоан във фейсбук.
Пожарникари, спасителни екипи на военновъздушните сили и служители на жандармерията участват в издирването на втория член на екипажа.
Accident aérien hier soir : un Mirage 2000D de l'escadron de chasse 2/3 Champagne perdu. L'un des deux membres d'équipage a été retrouvé mort. Les recherches sont toujours en cours pour localiser son collègue. L'incident a eu lieu en Meurthe-et-Moselle. Des témoins disent avoir entendu une forte explosion observé une boule de feu dans le ciel aux alentours de 22H30. Sources: Armée de l'air, Ici https://t.co/Ybo6IVnQUC— Romain Mielcarek (@romainmielcarek) October 21, 2026
Използва се и хеликоптер за оглед на района.
Crash - Mirage 2000D porté disparu près de Nancy, un hélicoptère Fennec de Villacoublay dans la nuit. Mirage 2000D porté disparu près de Nancy, un Fennec de Villacoublay dans la nuit. 22h30 : l'armée de l'Air perd le contact radio/radar avec un Mirage 2000D de l'EC 2/3 Champagne (BA 133 Ochey), 2 à bord, secteur Rogéville. Forte explosion signalée, recherches en cours entre Rogéville, Tremblecourt et Domèvre-en-Haye. 01h16 : le Fennec F-RAVM (COS11) décolle de Villacoublay cap est. 03h36 : il réapparaît à 3 400 ft au-dessus d'Ochey, cap ouest, et rentre en ligne droite sur la région parisienne vers 04h45. Environ 50 min au sol, aucune orbite visible sur la zone, couverture MLAT partielle. Profil compatible avec une dépose d'équipe ou d'autorité sur la base, plutôt qu'avec une participation aux recherches. https://t.co/qPntxL6TM0— COTAM Fleet & co (@CotamFleet) October 21, 2026