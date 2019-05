Изтребител F-16 (Ф-16) се разби в склад до база на ВВС в Калифорния, информира Асошиейтед прес.

Пилотът успял да катапултира малко преди сблъсъка. Той не е пострадал, няма и непосредствена информация за наранявания на намиращите се на земята, посочи говорител на авиобазата. Причината за инцидента се разследва.

“That’s a military airplane in our building.”



Video shows inside a Southern California warehouse after military officials say an F-16 crashed into the building. The pilot was able to eject and is believed to be okay. No other injuries reported. https://t.co/aQODahwync pic.twitter.com/0zryYt8xGK