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Израелската армия започна военна операция в централната част на Ивицата Газа, в територия, контролирана от палестинската групировка "Хамас". Действията се провеждат западно от т.нар. Жълта линия, която разделя районите под израелски и палестински контрол след влизането в сила на примирието през миналата година.

Израелски танкове са навлезли в района и са се придвижили по главния път "Салахудин", съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс. Палестински медици съобщиха за трима загинали при израелски удари през деня.а.

Според очевидци танковете са преминали по пътя западно от Жълтата линия - границата, зад която Израел продължава да контролира около две трети от анклава въпреки споразумението за прекратяване на огъня.

Палестинските медии съобщават, че израелски танкове и други бронирани машини са напреднали в района за първи път от прекратяването на огъня от октомври 2025 г., докато цивилните, които са живели там, бягат.

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Palestinian families flee their homes in the northern part of the Al-Nuseirat refugee camp after the Israeli military announced a new large-scale assault on three areas in central Gaza, forcibly displacing residents already living and sheltering in areas devastated by three years of genocide. — Quds News Network (@QudsNen) November 18, 2026

Израелската армия потвърди, че провежда операция срещу инфраструктура на "Хамас" в централната част на Газа. Военните са отправили предупреждение към жителите на три района - блокове 660, 661 и 666, между бежанските лагери Бурейдж и Нусейрат, да се отдалечат от местата на операцията.

نزوح عائلات فلسطينية من مناطق حددها جيش الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جميع المناطق المحاذية للمربعات التي تشملها عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة https://t.co/ny8cJlbbfA — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 18, 2026

Пътят "Салахудин" е затворен в засегнатия участък до приключване на военните действия. Израелската страна заяви, че предприема мерки за ограничаване на риска за цивилното население.

При въздушен удар в близост до района на операцията е загинал един човек, съобщиха палестински медици. Други двама са били убити при отделни израелски атаки по-рано през деня - единият в Дейр ал Балах, а другият в град Газа. Израелската армия заяви, че е поразила боец в южната част на анклава, но не коментира останалите удари.

"Хамас" определи израелската операция и призивите за евакуация като опасна ескалация и нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. От групировката обвиниха Израел, че не спазва поетите ангажименти.

На фона на новата операция органът, който наблюдава изпълнението на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, предупреди, че и двете страни не изпълняват поетите ангажименти. Според доклад до Съвета за сигурност на ООН това поставя примирието пред риск от провал и оставя населението на анклава в тежко положение.

По данни на здравното министерство в Газа най-малко 1650 палестинци са загинали при израелски атаки след влизането в сила на примирието, а близо 6000 са били ранени. Израелската армия съобщава за петима загинали израелски войници през същия период.

Споразумението за прекратяване на огъня влезе в сила през октомври 2025 г. и сложи край на мащабните бойни действия, но не спря напълно израелските военни операции и атаките в анклава.

Палестинските власти съобщават, че от началото на израелската военна кампания в Газа през октомври 2023 г. са загинали над 74 000 души. Кампанията започна след нападението на бойци, водени от "Хамас", срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а стотици бяха взети за заложници.

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