Атаката е в отговор на въздушните удари по йеменската столица

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е прехванала поредна ракета, изстреляна от хусите, предаде Франс прес.

Агенцията отбебязва, че атаката е била извършена три дни след израелските въздушни удари по обекти, свързани с групировката, в йеменската столица Сана. Те бяха нанесени в отговор на изстрелването от хусите на ракета срещу Израел.

Тази нощ сирените за въздушна тревога зазвучаха в няколко района в Израел. След това израелската армия съобщи, че е прехванала нова ракета, изстреляна от свързаната с Иран йеменска групировка.

Хусите казват, че тези атаки са в знак на солидарност с палестинците, на фона на войната в ивицата Газа. Групировката, която контролира по-голямата част от Йемен, е част от създадена от Иран антиизраелска ос, отбелязва АФП.

В края на юли йеменските хуси обявиха, че ще атакуват всички кораби, принадлежащи на компании, които работят с израелски пристанища, независимо от националността им, предаде ще терс, цитирана от БТА.

Хусите поясниха, че това е четвъртият етап от военните им операции срещу Израел. Корабите ще бъдат атакувани, ако компаниите не се съобразят с отправените от хусите предупреждения, независимо от това каква е дестинацията на конкретния кораб.

"Йеменските въоръжени сили призовават всички страни, ако искат да избегнат ескалация, да упражнят натиск върху врага да прекрати агресията си и да вдигне блокадата на ивицата Газа", каза още говорителят на хусите на 28 юли.

По-рано президентският съветник Стив Уиткоф съобщи, че днес в Белия дом американският президент Доналд Тръмп ще председателства голяма среща за Газа.

