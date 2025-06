Израелската армия съобщи рано днес, че Иран е предприел нова ракетна атака срещу Израел, предаде ДПА. Изглежда обаче, че израелската противовъздушна отбрана е успяла да неутрализира ракетите, защото до момента няма сведения за ракетни попадения.

Скоро след предупреждението армията обяви, че жителите могат да напуснат безопасно бомбоубежищата, предаде БТА.

Междувременно израелските военновъздушни сили започнаха серия от удари срещу "складове и обекти за пуск на ракети" в Централен Иран, съобщи израелската армия в Телеграм. Късно в петък израелската армия съобщи за удари по ракетни установки и в Западен Иран. Около 15 изтребителя са ударили ракетни установки, разположени в региона.

Вече втора седмица израелските сили нанасят удари по цели в Иран, а Техеран отговаря с нападения с ракети и дронове.

More than 25 Israeli fighter jets attacked and destroyed more than 35 missile storage and launch facilities in Iran’s Tiberias and Kermanshah regions this morning pic.twitter.com/OYYQYTQcRR