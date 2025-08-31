Това би направило планове за международно признаване на Палестина още по-трудни за осъществяване

1554 Снимка: AP/БТА

Израелското правителство обсъжда все по-сериозно възможна анексия на части от окупирания Западен бряг като ответна мярка срещу очакваното признаване на Палестина от редица западни държави, съобщават израелски, американски и европейски източници пред Axios.

Австралия, Канада, Франция и Великобритания заявиха, че ще признаят палестинската държава по време на Общото събрание на ООН през септември. Така те ще се присъединят към близо 150 страни, които вече са направили това.

Израел и САЩ се противопоставят на този план. Държавният департамент на САЩ вече обяви, че няма да издава визи на палестински представители, включително на президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН в Ню Йорк.

Министри от правителството на Бенямин Нетаняху са предупредили европейски лидери, че в отговор Израел може да анексира част или дори цялата "Зона C", която обхваща 60% от Западния бряг.

Темата ще бъде обсъдена в Съвета за сигурност на Израел. Крайната десница, която е част от правителството, настоява за "твърди действия".

Вариантите варират от ограничена анексия на израелските селища и пътищата към тях (около 10% от територията), до по-мащабен план, включващ и долината на река Йордан - близо 30% от Западния бряг. Възможен е и по-мащабен план, включващ 60% от Западния бряг.

В сиво е оцветена "Зона C", която обхваща 60% от Западния бряг Снимка: Wikipedia

Правни експерти напомнят, че подобна стъпка ще наруши Устава на ООН и Женевската конвенция. Международният наказателен съд вече разследва израелската заселническа политика като възможно военно престъпление.

Европейски дипломати предупреждават за сериозни санкции, а арабски държави - за замразяване на мирните си споразумения с Израел и блокиране на перспективата за нормализация със Саудитска Арабия.

Ключов остава въпросът за позицията на американския президент Доналд Тръмп. В първия си мандат той два пъти спря опитите на Нетаняху за анексия.

Според американски източници е малко вероятно администрацията му сега да подкрепи подобен ход, но решението все още не е взето.

